Bildstrecke Das war der Lagersommer 2020: Die besten Bilder, Videos und Telegramme Der Lagerdraht 2020 verabschiedet sich. Zeit für einen Rückblick auf die Sommerlager aus der ganzen Zentralschweiz.

78 Bilder 78 Bilder Die Teilnehmer und Teilnehmerinnen sind stolz auf das Erreichte der vergangenen Tage. Lagerbild: Ruderclub Reuss Luzern (Luzern, 12. August 2020)

Lange war unklar, ob und in welcher Form der Lagerdraht dieses Jahr durchgeführt werden kann. Die aktuelle Situation sorgte bei manchem Verein für viele Unklarheiten, was die Organisation des Sommerlagers anbelangt. Und ohne Sommerlager kann es natürlich keinen Lagerdraht geben.

Umso erfreuter sind wir darüber, dass wir auch in diesem besonderen Jahr viele spannende, witzige und einfallsreiche Telegramme, wunderschöne Bilder und spektakuläre Videos veröffentlichen durften. 284 Vereine mit insgesamt 16776 Teilnehmenden haben während sechs Wochen über 2100 Telegramme verfasst und rund 2000 Fotos gemacht. Dazu kommen ganze 37 Videos.

Die Sommerlager haben uns und unsere Leser in einer schwierigen Zeit an ihren Abenteuern teilhaben lassen und gezeigt, dass es miteinander eben immer noch am schönsten ist. Wir sagen: Danke!

Die Abstimmung für die besten Lagerbilder läuft noch

Ganz zu Ende ist der Lagerdraht allerdings noch nicht. Unser Fotowettbewerb läuft noch immer, und wir sind gespannt, welches Bild zum Sieger gekürt wird. Bis am 21. August können die Lager ihre Fotos unter go.luzernerzeitung.ch/fotowettbewerb einreichen. Die Abstimmung unter go.luzernerzeitung.ch/abstimmen läuft noch bis am 30. August um 24 Uhr.

Nach Abstimmungsschluss wählt unsere Jury dann die drei schönsten Bilder aus den zehn bestplatzierten Fotos aus. Den Siegern winken Migros-Geschenkkarten im Wert von total 900 Franken. Auch das beste Lagervideo wird einen Preis erhalten: eine Migros-Geschenkkarte von 200 Franken.

Damit kommt der diesjährige Lagerdraht dann zum Abschluss. Wir freuen uns schon auf das nächste Jahr!