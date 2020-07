Wettbewerb

Gesucht: Die besten Impressionen aus den Zentralschweizer Sommerlagern

Die Luzerner Zeitung und ihre Regionalausgaben suchen Eure Lagerbilder. Die besten Einsendungen nehmen am grossen Lagerdraht-Fotowettbewerb teil. Einsendeschluss ist am Freitag, 19. August 2020, Voting-Schluss ist am Sonntag, 26. August 2020 um 24 Uhr.