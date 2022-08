Insieme Luzern «Es haben sich weniger Freiwillige gemeldet» Insieme Luzern organisiert im Sommer Lager für Kinder, Jugendliche und Erwachsene mit einer geistigen Beeinträchtigung. Wie so ein Lager abläuft, erzählt uns Lagerleiter Chris Souto.

Den ganzen Sommer liest man hier von insieme-Lagern, was unterscheidet die verschiedenen Lager?

Chris Souto Bild: PD

Chris Souto: Der Unterschied der verschiedenen Lagerwochen liegt hauptsächlich im Alter sowie Beeinträchtigungsgrad der Teilnehmer. Die Kinderwoche Lenzerheide deckt die Altersspanne von 8–16 Jahren ab. Die Mehrheit der Teilnehmer leben mit einer schweren, teils Mehrfachbeeinträchtigung.

Ist es schwierig, ein Programm zu finden, das allen passt?

Trotz der Altersunterschiede können wir sehr viel mit den Teilnehmenden unternehmen. Nebst gemütlichen Spaziergängen, Spielen im Haus oder Pedalo fahren, gehen wir dieses Jahr sehr oft schwimmen. Die Teilnehmer fühlen sich im Wasser sehr wohl und haben grossen Spass dabei. Auch Ausflüge in der Region sind möglich, wie beispielsweise an den Badesee in Savognin.

Wie viele Teilnehmende sind dieses Jahr auf der Lenzerheide dabei?

Dieses Jahr haben wir 14 Teilnehmende im Lager, begleitet von 17 Betreuungspersonen und zwei Lagerleitern.

Müssen Betreuungspersonen speziell ausgebildet werden?

Die Betreuungspersonen haben unterschiedliche berufliche Hintergründe und melden sich alle freiwillig für die Lagerwochen. Eine spezielle Ausbildung ist nicht erforderlich. Dass sich viele Betreuungspersonen mit pflegerischen Hintergrund melden, ist sicherlich ein grosser Vorteil.

Ist es einfach, Freiwillige zu finden?

Die letzten Jahre meldeten sich sehr viele Personen, welche gerne in einem Lager mithelfen wollen. Dieses Jahr war dies leider etwas schwieriger. Vermutlich liegt das mitunter an Corona. Viele wollen jetzt Reisen. Glücklicherweise konnten wir die Lagerwochen auch während der Coronapandemie durchführen. Dies ist enorm wichtig für die Teilnehmer sowie deren Eltern. Die einzigartigen Eindrücke im Lager und das Strahlen auf den Gesichtern der Kinder gibt mir sehr viel, weshalb ich diese Arbeit auch immer wieder gerne mache.