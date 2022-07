JUBLA DAGMERSELLEN «Wir geniessen absolutes Traumwetter» Im Rahmen des Mottos «Ständig uf Sändig» tauchen die Kinder der Jubla Dagmersellen in die Welt der Promis und des Fernsehens ein. Medienverantwortliche Noemi Schenk verrät uns, welche Fernsehsendungen in der ersten Lagerwoche schon «produziert» wurden.

Wie ist die Stimmung nach einer Woche im Lager?

Noemi Schenck

Noemi Schenk: Nachdem das letztjährige Kantonslager völlig verregnet worden ist, geniessen wir dieses Jahr absolutes Traumwetter. Die Sonne scheint praktisch immer, und dementsprechend sind alle topfit und motiviert. Wegen der Hitze müssen wir natürlich schauen, dass wir genug Pause machen und trinken. Zudem verbringen wir viel Zeit im und am Wasser.

Welche Fernsehsendungen habt ihr im Rahmen eures Mottos schon erlebt?

Von Glanz und Gloria bis zu SRF Meteo (mit dem Hinweis, dass Badiwetter angesagt ist) ist alles dabei. Die Leiterinnen und Leiter nehmen zudem die Rollen von Promis ein. So treffen die Kinder unter anderem auf Capital Bra, Barbie oder Eminem.

Welche Sendung hat besonders Spass gemacht?

Bei «Auf und davon» haben wir Gölä geholfen, von den Paparazzi zu flüchten und auszuwandern. Dazu sind wir mit ihm zum Gipfel des Brienzer Rothorns gewandert.

Die Stimmung im Lager ist grossartig. Bild: Jubla Dagmersellen (Lungern, 17. Juli 2022)

Was habt ihr bis zum Lagerabschluss noch geplant?

Heute Abend steht ein Geländespiel mit dem Thema «Ghostbusters» an. Zudem freuen wir uns schon auf den Gruppentag, nach welchem die Kinder in verschiedenen Gruppen im Freien übernachten. Am Donnerstag reisen wir dann auch schon wieder nach Hause.