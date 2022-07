JUNGWACHT KÜSSNACHT «Die Seilbahn führt quer über unseren Lagerplatz» Die Jungwacht Küssnacht ist seit einer Woche im Sommerlager. Lagerleiter Timon Küttel zieht eine Zwischen­bilanz und erzählt uns Spannendes aus dem Lager.

Wie ist die Stimmung im Lager?

Timon Küttel

Timon Küttel: Die Stimmung bei uns ist super, es herrscht tolles Wetter, wir haben einen Hammer-Lagerplatz und bisher gab es keine Unfälle.

Was habt ihr bisher unternommen?

Wir sind am Montag angekommen und haben die ersten Tage unser Lager aufgebaut. Am Donnerstag sind wir auf eine zweitägige Wanderung aufgebrochen. Wir haben in einem Gadä auf einer Alp übernachtet, das hat allen sehr gefallen. Am Sonntag war Besuchstag und heute sind wir in der Badi gewesen.

Und ihr habt sogar eine Seilbahn gebaut ...

Genau. Zwei unserer Leiter haben vor einiger Zeit einen Zusatzkurs für Seilbahnen gemacht und daraufhin das passende Material angeschafft. Die Seilbahn ist mit zwei Statikseilen gespannt und wird von oben her abgebremst. So können die Jungs den Lagerplatz auch einmal von oben betrachten.

Wie geht ihr mit der Hitze um?

Unser Lagerplatz ist bewaldet, da ist es zum Glück nicht so heiss. Ausserdem haben wir einen Pool gebaut, um uns abzukühlen; und heute waren wir, wie gesagt, in der Badi.

Einen Pool? Das tönt nach einem grösseren Projekt.

Wir haben den Pool selbst gebaut, indem wir ein Quadrat aus Schalungsplatten erstellt haben. Dann haben wir eine Blache reingelegt und danach Wasser eingefüllt.

Abkühlung im selbstgebauten Pool. Lagerbild: Jungwacht Küssnacht (Zernez, 18. Juli 2022)

Was habt ihr noch vor im Lager?

Morgen ist «Buebetag», dann gehen die meisten Leiter weg und die Ältesten übernehmen die Leitung. Das ist eine wichtige Erfahrung für die, die später selbst Leiter werden wollen.

Habt ihr noch eine Botschaft nach Hause?

Wir sind dankbar, dass Sie uns Ihre Schützlinge zwei Wochen anvertrauen.