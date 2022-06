Lagerdraht 30'000 Pfadis freuen sich auf das Bundeslager Die Sommerferien stehen vor der Tür und damit heisst es auch: Der Lagersommer beginnt bald! Für die Pfadis findet dieses Jahr mit dem Bundeslager ein ganz besonderes Ereignis statt.

Die Pfadis freuen sich auf das anstehende Bundeslager im Goms. Bild: Jan Thoma / PD

Noch gut drei Wochen, dann beginnen für die Kinder und Jugendlichen in der Zentralschweiz die Sommerferien. Für viele von ihnen bedeutet dies den Genuss ereignisreicher Wochen voller Abenteuer in einem Sommerlager. Auch unsere Zeitung möchte wieder hautnah dabei sein. In der diesjährigen, neu konzipierten Auflage des Lagerdrahts, zeigen wir Ihnen wieder die besten Telegramme, Fotos und vieles mehr aus den Sommerlagern der Zentralschweiz.

Ein besonderes Ereignis steht dieses Jahr den Mitgliedern der Pfadi bevor. Vom 23. Juli bis zum 6. August findet im Goms im Kanton Wallis das Bundeslager der Pfadibewegung Schweiz statt – ein Grossereignis, das es so nur alle 14 Jahre gibt. Rund 30’000 Pfadis kommen unter dem Motto «mova – on y va» zusammen. Gemeinsam mit den Pfadis Tarantula und Vinci sollen sie den tierischen Bewohnern von «mova» helfen, ihre sieben Kontinente Volvor, Eniti, Ballavi, Labi, Statera, Salit und Oscilla wieder zusammenzuführen.

«Das Bundeslager ist natürlich in jeder Pfadi-Laufbahn ein absolutes Highlight», betont Anja Walker, Medienverantwortliche des Bundeslagers. Und dies nicht nur, weil man selten so viele Pfadis an einem Ort antrifft. Auch 300 Pfadis aus dem vereinigten Königreich, aus Tschechien, Finnland, Schweden, Serbien, Belgien, Italien und den USA nehmen am Bundeslager teil. «Wir freuen uns sehr, auf diese Art einen internationalen Austausch zwischen den Pfadis zu gestalten», erklärt Walker. Dass das Bundeslager jeweils auch Gäste aus dem Ausland beherbergt, hat Tradition.

Planungen dauern schon Jahre

Ein derartiges Grossprojekt ist natürlich mit entsprechendem Aufwand verbunden: «Die ersten Arbeiten haben schon vor rund vier Jahren begonnen», so Anja Walker.

«Seit zwei Jahren arbeiten wir sehr intensiv an den Vorbereitungen.»

Mit «wir» sind rund 500 Freiwillige gemeint, die ehrenamtlich tätig sind. Die Organisatorinnen und Organisatoren verfügen über ein Budget von 25 Millionen Franken. Davon stammt die Hälfte aus den Lagerbeiträgen der Teilnehmenden. 25 Prozent kommen durch den Verkauf von Merchandising zusammen und die restlichen 25 Prozent werden durch Sponsorenbeiträge und Sachspenden finanziert.

Zum ersten Mal findet das Bundeslager nicht in mehreren Unterlagern statt, sondern auf einem riesigen gemeinsamen Lagergelände. Während die rund 30’000 Pfadis ihre Lager also alle auf demselben Platz durchführen, haben die einzelnen Pfadigruppen dennoch ihr eigenes Programm – «schliesslich wäre es etwas schwierig, für 30’000 Pfadis Aktivitäten zu planen», sagt Walker. Zu den jeweiligen Eröffnungs- und Schlussfeiern der ersten und zweiten Woche versammeln sich aber auch mal alle Pfadis an einer Stelle, und sorgen so für einen unvergesslichen Anblick.

Helfer gesucht

Zahlreich sind natürlich nicht nur die Pfadis, sondern auch die Helferinnen und Helfer. Rund 5000 sollen während des Lagers im Einsatz sein. Vor allem für den Aufbau, der am 2. Juli startet und rund drei Wochen dauert, sowie für den Abbau nach Lagerende, sind noch fleissige Hände gesucht. Wer mithelfen möchte, kann sich hier melden: www.mova.ch/helfen-im-mova/rover-im-mova.

Nicht nur die Pfadilager werden dieses Jahr ein wenig anders: Auch der Lagerdraht entwickelt sich in seiner 47. Ausgabe weiter. Wiederum finden Sie alle Telegramme, Bilder und Videos aus den Lagern der Zentralschweizer Vereine und Schulen online unter www.luzernerzeitung.ch/lagerdraht. In der Zeitung präsentieren wir Ihnen eine Auswahl der besten Telegramme und Bilder, zusätzlich zu weiteren spannenden Inhalten rund um den Lagersommer. Zudem findet unser jährlicher Lagerdraht-Fotowettbewerb wieder statt.