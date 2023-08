SC Obergeissenstein «Der besondere Zusammenhalt bleibt auch nach dem Lager spürbar» 60 sportliche Piratinnen und Piraten des SC Obergeissenstein verbrachten fünf Tage im Toggenburgischen Bütschwil. Das war auch für Co-Lagerleiter Konstantin Kuttenberger eine besondere Zeit.

Ihr sucht die besten Jung-Piraten und -Piratinnen, um ihnen die Obhut eines Schatzes zu übertragen. Was hat es damit auf sich?

Konstantin Kuttenberger. Bild: zvg

Ganz gemäss unserem Lagermotto mussten sich die Lagerteilnehmenden in Gruppen beweisen. Dabei gewannen sie Requisiten, die sie beim Theaterspiel an der entscheidenden Abschluss-Show einsetzen konnten. So kürten wir die beste Piratengruppe: Roche Braziliano.

Was ist das Schönste am Lagerleben?

Es ist toll zu sehen, wie sich im Lager ein besonderer Zusammenhalt entwickelt. Die Junioren und Juniorinnen schauen zueinander, und auch nach dem Lager bleibt das spürbar. Wir nennen das gerne die «OG-Familie». Es ist schön, zu beobachten dass die Teilnehmenden später beim Training auf der Wartegg wieder beieinander sitzen. Wenn alle Kids glücklich und gesund zuhause ankommen, ist es geschafft.

Ziel erreicht?

Ja! Wir hatten zum Glück nur kleine Zwischenfälle. Aber es ist eine intensive Zeit für unsere Fussball- und Tanz-Juniorinnen und -Junioren. Wir sind kein Profi-Verein, die zwei Trainings pro Tag sind anstrengend und dazu kommt der Schlafmangel wegen wilden Nächten in den Schlägen. Die Teilnehmenden lernen ihre Körper neu kennen.

Anstrengend ist das Lager bestimmt auch für die Leitenden?

Tatsächlich werde ich es geniessen, nicht mehr die Ansprechperson für alles zu sein und auf jede der vielen Fragen eine geeignete Antwort haben zu müssen. Ich freue mich auf ein bequemes Bett, eine längere Dusche und darauf, einfach mal die Füsse hochzulagern. Ich frage mich manchmal, wie man zwei Wochen Pfadilager überlebt (lacht).

Lagerdraht: Lagerleiterinnen und Lagerleiter im Gespräch (luzernerzeitung.ch)