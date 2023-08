Schwerpunkt Das war der Lagersommer 2023: Die besten Bilder, Videos und Telegramme Die 48. Ausgabe des Lagerdrahts ist zu Ende. Während rund acht Wochen haben Teilnehmende in fast 300 Lagern jede Menge spannende Abenteuer erlebt. Der diesjährige Lagersommer in der grossen Übersicht.

Auch während der diesjährigen Sommerferien durften die Luzerner Zeitung und ihre Regionalausgaben wieder besonders viele spannende, witzige und einfallsreiche Telegramme, wunderschöne Bilder und spektakuläre Videos veröffentlichen.

Wie die meisten von uns haben die 16’326 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus 291 Lagern wie schon im Vorjahr viel Sonne und hohe Temperaturen erlebt – perfekte Bedingungen also für ein erfolgreiches Sommerlager. Vereinzelt sorgte das Wetter für Abenteuer der ungemütlichen Art.

Mit mehr als 2100 Telegrammen, fast 3000 Fotos und 89 Videos haben die Teilnehmerinnen und Teilnehmer uns an ihren vielen Spielen, Wettbewerben, Herausforderungen und Abenteuern teilnehmen lassen und dabei wieder einmal ihre schier grenzenlose Fantasie bewiesen.

Ein besonderes Highlight gab es dieses Jahr für zahlreiche Mitglieder der Schweizer Pfadibewegung. Die 1430 Pfadis am 25. World Scout Jamboree in Südkorea mussten ihre Teilnahme am Weltpfadfinderlager nach einem Tropensturm vorzeitig abbrechen.

Fast 5000 Stimmen für 15 Fotos: Fleissig stimmten unsere Leserinnen und Leser für die besten Schnappschüsse aus den Sommerlagern ab. Gewonnen hat den Wettbewerb die Pfadi St. Martin Altdorf – mit einem im wahrsten Sinne des Wortes bäumigen Schnappschuss.

Damit kommt der diesjährige Lagerdraht zum Abschluss. Wir freuen uns schon auf das nächste Jahr!