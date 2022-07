Serie «Telegramm des Tages»: Die besten Beiträge 2022 im Überblick Unsere Lagerdraht-Redaktion wählt jeden Tag ihr Lieblings-Telegramm aus. Hier die Übersicht.

11. Juli 2022: Jubla Egolzwil-Wauwil, Urnäsch

Unser Fisch Nemo ist verschwunden. Was ist passiert? Ist er weggeschwommen? Beim Orientierungslauf am Morgen stellte sich heraus, dass der Fischerclub Säntis unser Fischklöschen entführt hat. Als wir unsere Kondition wieder auf Trab brachten, fühlten wir uns für den Kampf gegen den Fischerclub gewappnet. Bei einem hochintensiven Schlagabtausch holten wir unseren Nemo wieder zurück an Bord.

10. Juli 2022: Blauring Sursee, Selma

Das Luna-Hana-Abenteuer startet. Die Jobvermittlung begrüsst uns und wir verabschieden uns von unseren Liebsten. Mithilfe der Bauern kommen wir unserem Übernachtungsplatz näher. Auch wenn die Wanderung uns erschöpfte, schlafen wir bestimmt umso besser. Um jetzt schon richtig in Lagerstimmung zu kommen, machen wir es uns am Lagerfeuer gemütlich. Wir sind alle voller Vorfreude!