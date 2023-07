«Telegramm des Tages»: Die besten Beiträge 2023 im Überblick

Blauring Altdorf

Wer holt sich am meisten Fasnachtsflöhe, hiess es heute Morgen beim Fasnachtsfightergame. Am Nachmittag durften wir unser Wissen in verschiedenen Bereichen erweitern. Wir haben unter anderem gelernt, was bei Erster Hilfe zu beachten ist. Am Abend wurde ausgiebig gelacht: Das alljährige Leiterblöd stand an und die Leiterinnen liessen ihrer Kreativität freien Lauf.