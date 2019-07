«Telegramm des Tages»: Alle Beiträge im Überblick Unsere Lagerdraht-Redaktion wählt jeden Tag ihr Lieblings-Telegramm aus. Hier die Übersicht. Simon Mathis

7. Juli 2019: Blauring Rothenburg, Achseten

Schon am Sonntagmorgen wurden die Bewohner der Lagerburg getestet. In einem Ritterturnier mussten sie ihre Fähigkeiten als Ritter unter Beweis stellen und die Burg verteidigen. Durch die Schlammschlacht hatten wir einen Riesenspass. Während die Hofnarren einen Ausflug machten, lernten die restlichen Bewohner, in der Wildnis zu Überleben. Am Abend gab es noch ein riesiges Theater zur Unterhaltung der Königsfamilien.