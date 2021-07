Wettbewerb

Die Luzerner Zeitung und ihre Regionalausgaben suchen Eure schönsten Lagerbilder. Die besten Einsendungen nehmen am grossen Lagerdraht-Fotowettbewerb teil. Einsendeschluss ist am Freitag, 27. August 2021 um 12 Uhr, das Voting endet am Montag, 30. August 2021 um 12 Uhr.