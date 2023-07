Wettbewerb Gesucht: Die schönsten Impressionen aus den Zentralschweizer Sommerlagern 2023 Die Luzerner Zeitung und ihre Regionalausgaben suchen eure besten Lagerbilder. Die besten Einsendungen nehmen am grossen Lagerdraht-Fotowettbewerb teil.

Auf unserem Lagerdraht-Portal publizierten wir nicht nur die täglichen Telegramme und alle von den Lagern hochgeladenen Fotos und Videos, sondern suchten für unseren grossen Fotowettbewerb auch das beste Lagerbild. Hier könnt ihr das originellste, lustigste, einzigartigste Bild von eurem Lager hochladen.

Einsendeschluss ist am Sonntag, 20. August 2023 um 12 Uhr, das Voting endet am Montag, 21. August 2023 um 12 Uhr. Abstimmen ist ganz einfach: Je mehr Stimmen ein Foto erhält, desto weiter nach oben klettert es in der interaktiven Rangliste.

Nach Abstimmungsschluss wählt unsere Jury die drei schönsten Bilder aus den zehn bestplatzierten Fotos aus. Den Siegern winken Migros-Geschenkkarten im Wert von total 900 Franken. Auch das beste Lagervideo wird einen Preis erhalten: eine Migros-Geschenkkarte von 200 Franken. Die Preisverleihung findet am Donnerstag, 24. August 2023 statt.