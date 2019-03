Kraft tanken in der Natur:

Sechs Tipps zum Frühlingsbeginn Viele Plätze in der Zentralschweizer Natur gelten als Kraftorte. Ob man an die dort fühlbare Energie glaubt oder nicht – die «Saison»-Redaktion findet: Diese sechs Orte sind so oder so einen Besuch wert. Monika Burri

In der Frühlingsausgabe des Print-Magazins «Saison» vom 9. März erwarten Sie einige tiefsinnige Gedanken zur Zeit, ausgewählte Kraftorte, Rezeptideen mit saisonalem Superfood, berührende Liebesgeschichten und Tipps rund ums E-Bike.

Zug - Ausläufer, Zugerberg: Am besten erreicht man den Ort, wenn man vom Aussichtspunkt Hochwacht auf dem Zugerberg in Richtung Allenwinden zirka zehn Minuten der Krete entlangwandert. Gleich oberhalb der «Ober Brunegg» sind das Kreuz und der eindrückliche Baum nicht zu verfehlen. (Bild: Christoph Burri)

Hier verständnisloses Kopfschütteln, dort überschwängliche Begeisterung: An der Wirkung von Kraftorten auf den Menschen scheiden sich die Geister. Zwar hat der französische Physiker Alfred Bovis vor rund 80 Jahren mit dem Biometer eine Messung der Energiequalität entwickelt, jedoch ist diese wissenschaftlich umstritten. Anscheinend spüren sensible Menschen und selbst Tiere diese erhöhte Erdstrahlung.

Luzern - Felshöhle, Rigi Kaltbad: Sie ist in der Zentralschweiz omnipräsent: die Rigi. Stolz thront sie mit ihren Ausläufern über dem Zuger- und Vierwaldstättersee. Als die «Königin der Berge» besitzt sie mehrere Kraftorte. Einer davon befindet sich neben der Felskapelle Rigi-Kaltbad im Felsdurchgang. Eine eindrückliche Naturerfahrung! (Bild: Manuela Jans) Uri - Gwüest, Göscheneralp: Bis zirka Mitte Juni fährt zwar kein Postauto hoch, aber zu Fuss oder mit den Schneeschuhen kommt man überall hin. Um auf die Göscheneralp zu gelangen, müssen 400 Höhenmeter von Göschenen aus überwunden werden. Rund um Gwüest und den Jäntelboden begegnet man wunderlich schönen Naturbildern. (Bild: Uri Tourismus) Nidwalden - Gibel, Oberdorf: Der Gibel ist fast noch ein Geheimtipp. Geht oder fährt man von Dallenwil über Büren in Richtung Unterochsenweid hoch, im Blickfeld die südliche Flanke des Buochserhorns, erreicht man auf rund 1100 Metern über Meer den Gibel mit einem Kreuz. Einfach hinstehen und geniessen! (Bild: Pino Parietti) Obwalden - Looegg, Giswil: Von Giswil in Obwalden geht es entlang des Bachs Gros Laui hoch in Richtung Sattelpass. Vom Sattelpass aus nimmt man den Wanderweg Richtung Loo, unterhalb des Bärenturms. Der Wald rund um Loo und der Looegg ist ein wahres Kraftparadies und lädt zum Verweilen ein. (Bild: Andreas Gerth/swiss-image) Schwyz - Bödmerenalp, Muotathal: Hier, im tiefer gelegenen, unberührten Teil des Karstgebiets Silbern-Twärenen sind viele Bäume über 400 Jahre alt. Mit etwas Ausdauer lohnt sich die grosse Wanderung durch einen der schönsten Bergwälder Europas. Doch auch bei einem Spaziergang geniesst man die einmalige Urwaldatmosphäre. (Bild: Dominik Wunderli) 5 Bilder Kraftorte

Auffallend ist, dass sich viele Kraftorte in Form von Kapellen oder mittelalterlichen Klöstern an Fundorten von alten Kultstätten befinden. Im Zuge dessen findet man heute entlang der Schweizer Pilgerwege ungewöhnlich viele Plätze mit einer aussergewöhnlichen Ausstrahlung. Doch für die speziellen Momente müssen nicht immer Gotteshäuser verantwortlich sein. Auch in der unverbauten Natur messen Fachleute erhöhte Boviswerte: Oft liegen diese Orte an Wasserfällen, in oder in der Nähe von Grotten oder auch auf Bergspitzen. Allein in der Zentralschweiz findet man über 80 bekannte Kraftorte, die alle besondere Beachtung verdienen. Viele Menschen aus der Region werden noch weitere Plätze kennen, die für sie persönlich ausserordentlich sind. Mit dem Blick auf die Naturgegebenheiten gerichtet, hat die Redaktion eine kleine Auswahl an Orten zusammengestellt: Ihre Schönheit und Erhabenheit wird begeistern, denn bekanntlich liegt in der Ruhe die Kraft.