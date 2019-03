Gedanken zur Sommerzeit Dieses Wochenende stellen wir die Uhren wieder um eine Stunde vor. Und wie jedes Jahr werden wir die «gestohlenen» 60 Minuten beklagen. Doch in Wahrheit kommt uns jeden Tag ständig Zeit abhanden. Es ist zum Davonlaufen. Antonio Russo

In der Frühlingsausgabe des Print-Magazins «Saison» vom 9. März erwarten Sie einige tiefsinnige Gedanken zur Zeit, ausgewählte Kraftorte, Rezeptideen mit saisonalem Superfood, berührende Liebesgeschichten und Tipps rund ums E-Bike.

Bild: Franklin Kappa, Getty

Sie ist beim besten Willen nicht zu fassen, darum reden alle immerzu von ihr: Die Zeit ist ein Dauerthema, weil sie uns – fast immer – fehlt. Meist rennt sie uns davon, sie wird uns geschenkt, dann wieder gestohlen, hie und da geht sie vergessen oder verloren, obwohl wir ständig versuchen, sie festzuhalten – auf Instagram und Facebook etwa, um sie ebenda in grossem Stil wieder zu vertrödeln und zu vergeuden. Besonders gut fühlen wir uns, wenn wir Zeit gespart oder gewonnen haben. Noch besser sogar, wenn wir welche wettmachen konnten. Hingegen schmerzt es uns noch lange, den richtigen Zeitpunkt versäumt zu haben. Unangenehmes erleben wir überhaupt oft in Zeitlupe, schöne Momente gehen fast im Zeitraffer vorüber. Was der Zeitgeist fordert und welche Mittel gegen den Zahn der Zeit taugen, ja, darüber denken wir die ganze liebe Zeit nach. Und haben wir endlich mal das Gefühl, mehr Zeit zu haben als üblich, überlegen wir uns wieder, wie sie am besten totzuschlagen sei. Manchmal jedoch, da wünschen wir uns nichts sehnlicher, als die Zeit anhalten zu können.

Die Krümmung von Raum und Zeit

Je nach Jahrgang gehören wir bereits zu Zeitzeugen, die von denkwürdigen Ereignissen in der Vergangenheit berichten können. Ob alt oder jung, wir sind alles Kinder unserer Zeit. Als solche haben wir schon früh gelernt, dass Zeit auch Geld ist, manchmal Rat bringt oder Wunden heilt. Je älter wir werden, desto eher sind wir dazu angehalten und umso schwerer fällt es uns, mit der Zeit zu gehen. Und irgendwann kommt für jeden die Zeit, zu gehen. Davor brechen wir liebend gern zu weiten Reisen auf, häufig über verschiedene Zeitzonen hinaus – noch weiter weg lassen sich Zeitreisen beim heutigen Stand der Technik noch nicht planen. Ja, sie ist und bleibt ein Geheimnis, die Zeit. Einstein, in vielem seiner Zeit voraus, sprach von der Krümmung von Raum und Zeit. Heutigen Forschern ist es gar gelungen, Elementarteilchen nahezu in Lichtgeschwindigkeit aufeinanderprallen zu lassen, um so die raumzeitlichen Rätsel zu entschlüsseln. Trotzdem bleibt eines beim Alten: Zurückdrehen lässt sich die Zeit genauso wenig wie vorspulen. Das können wir nur an unserer Armbanduhr oder auf dem Smartphone. Der 31. März bietet mit der Umstellung auf Sommerzeit wieder eine Gelegenheit dazu. Happy hour, carpe diem!

