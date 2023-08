Fussball 0:6-Klatsche und ein wüster Ausraster: Der FC Emmenbrücke dreht sich noch immer nicht aus der Abwärtsspirale Der FC Emmenbrücke verliert zum dritten Mal in Folge. Roman Wipflis Team hat noch viel Arbeit vor sich.

Einen Schritt zu spät: Emmenbrückes Arbenit Kameraj (rechts) gegen Wohlens Guillaume Taty. Bild: Boris Bürgisser (Emmenbrücke, 19. 8. 2023)

Am Ende war nur noch Frust und Enttäuschung: Der FC Emmenbrücke hatte auch sein drittes Spiel der neuen Saison in Folge verloren. Nach dem 0:1 zuhause gegen den FC Langenthal und dem 0:6 in Schötz musste sich der FCE am Samstag zuhause dem FC Wohlen beugen, wieder mit 0:6. Dabei deutete am Anfang nichts auf das resultatmässige Debakel hin. Die ganz in Gelb auflaufenden Emmenbrücker spielten mutig mit und erarbeiteten sich gar ein leichtes Chancenplus. Die Viererabwehr stand solid, und vorne brachte man den Gegner in Bedrängnis.

In der 25. Minute zeigte der Schiedsrichter nach einem Foul im Strafraum des FCE auf den Punkt. Der Wohlener Captain Alban Prishni verwertete den Penalty souverän zum 1:0 für die Gäste aus dem Freiamt. Dann folgte die verhängnisvolle 33. Minute. Der Schiedsrichter erteilte FCE-Spieler Mamadou Sylla wegen gefährlichem Spiel die gelbe Karte. Es kam zu einer Rudelbildung auf dem Spielfeld, in deren Folge Sylla wegen Reklamierens eine zweite gelbe Karte erhielt. Rote Karte und Platzverweis waren die logische Konsequenz. Beim Verlassen des Platzes trat Sylla mit voller Wucht in eine am Boden liegende Plastik-Getränkeflasche. Diese landete, vom Spieler wohl unbeabsichtigt, auf der Zuschauertribüne. Zum Glück wurde niemand verletzt. Doch schockierte Reaktionen, wüste Worte und gegenseitige Beschuldigungen im Publikum waren die Folge. Nur dank dem besonnenen Eingreifen einiger Mitglieder beider Fanlager konnte eine Schlägerei auf der Tribüne verhindert werden. Eine solche hässliche Situation, hervorgerufen durch die Unbeherrschtheit eines Spielers, wünscht man sich auf keinem Fussballplatz.

Nach längerem Unterbruch wurde die Partie fortgesetzt. Mamadou Sylla hat sich und seiner Mannschaft mit seiner unrühmlichen Aktion, für die er wohl länger gesperrt wird, einen Bärendienst erwiesen. Schade, war er doch zu Beginn mit mehreren guten Aktionen eine treibende Kraft im Spiel der Emmenbrücker.

Trotz Kampf ein Klasseunterschied

Die rote Karte war der Wendepunkt im Spiel. Die Wohlener traten immer dominanter auf. In der 36. Minute erhöhte wieder Alban Prishni auf 2:0, diesmal per Kopfstoss. Es ist den Emmenbrücker Spielern zugute zu halten, dass sie auch in Unterzahl weiter fighteten und an ihre Chance glaubten. Nach einem präzisen Gewaltschuss von Arbenit Kameraj kamen sie zu einer Riesenmöglichkeit, die aus kürzester Distanz zum Tor jedoch vergeben wurde.

Auch nach dem frühen 3:0 nach der Pause gaben sich die Emmenbrücker nicht auf. Dennoch zeigte sich nun der Klassenunterschied: Die FCE-Verteidigung wurde mit gezielten Pässen in die Tiefe von den schnellen Wohlener Stürmern nach und nach überlaufen.

Den Emmenbrückern gelang es nicht, die Freiämter mit frühem Pressing am Spielaufbau zu stören. Es kam eine Phase, in welcher der FCE nach mehreren Auswechslungen wieder vermehrt nachsetzte. Dennoch: Torabschlüsse blieben Mangelware. Wie man es macht, zeigte der FC Wohlen in der 78. Minute lehrbuchmässig: Weiter Pass aus der Verteidigung auf den linken Flügel, scharfe Flanke in die Mitte, Hechtkopfball, Tor! Die zwei weiteren Tore der Wohlener waren nur noch Zugabe. Der harte Kern der FCW- Anhänger feierte den Sieg mit immer lauter werdenden Fangesängen. Die Anhänger des FCE mussten sich mit Guggenmusig-Klängen aus dem benachbarten Rossmoos-Areal begnügen.

«Es ist uns nicht gelungen, das auf den Platz zu bringen, was wir uns im Training vorgenommen haben», sagte FCE-Trainer Roman Wipfli. «Wir müssen jetzt Ruhe bewahren und gezielt weiter arbeiten.» Am nächsten Sonntag tritt der FC Emmenbrücke in Rotkreuz an und kann dann beweisen, dass er besser ist, als es die letzten Resultate befürchten lassen.

Emmenbrücke – Wohlen 0:6 (0:2)

Gersag. – 250 Zuschauende. – Tore: 25. Pnishi (Penalty) 0:1. 36. Pnishi 0:2. 48. Gjidoda 0:3. 78. Gjidoda 0:4. 82. Rogentin 0:5. 88. Alves 0:6. – Emmenbrücke: Beganovic; Geri, Orsolic, De Oliveira, Gassama (70. Munduki); Frey (70. Friedli), Keranovic, Kameraj (58. Mekonen), Mulanga (78. Vrangalla); Meyer (58. Sedolli), Sylla. – Wohlen: Bonorand; Golaj (63. Sulejmanagic), Pnishi, Matovic, Nitaj; Romano (63. Richner), Kursun, Taty, Gabathuler (46. Uka); Komatovic (46. Alves Quintas); Gjidoda (78. Rogentin). – Bemerkung: 33. Platzverweis Sylla (Gelb-rot).