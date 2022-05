Ruderregatta 1287 Boote an der Ruderregatta Cham Bei gutem Wetter und fairen Bedingungen bestreiten 50 Schweizer Ruderclubs insgesamt 133 Rennen.

Die Nationale Regatta Cham trägt das Label «Top Sportevent Zug» und zählt somit zu den zehn wichtigsten Sportevents im Kanton. Mit 1287 gemeldeten Booten aus rund 50 Ruderclubs unterstrich sie ihren hohen Stellenwert im Schweizer Ruderkalender. Bei traumhaften und fairen Bedingung konnten 133 Rennen durchgeführt werden. Die rund 150 Helferinnen und Helfer um OK-Präsident Peter Bisang sorgten für einen reibungslosen Ablauf. Zahlreiche Zuschauerinnen und Zuschauer verfolgten die Rennen beim Hirsgarten.

Die Regatta Cham hat einen hohen Stellenwert im Schweizer Rudersport.

Zu Beginn der Regatta am Samstag verbuchte der See-Club Zug einige Erfolge. Samuel Bisang im Skiff der U19 Junioren und Gill Rudolf im U17-Skiff konnten sich in den Vorläufen mit den Rängen zwei und eins einen Startplatz in den Finals am Sonntag sichern. Gleiches gelang kurz darauf dem U15-Doppelvierer mit David Bisang, David Hechler, Rafael Vega und Fedor Sarbashev. Etwas später doppelten Bisang und Hechler im U15-Doppelzweier mit einem Sieg in ihrem Vorlauf nach. Samuel Bisang qualifizierte sich nach der Qualifikation im U19-Einer auch für den Final im Einer Männer Leichtgewicht.

Eröffnet wurde der Reigen am Sonntag von Samuel Bisang im U19-Einer. Er konnte sich in einem Trio vom Rest des Feldes absetzen, musste aber auf der zweiten Streckenhälfte seine Gegner aus Sursee und Stansstaad ziehen lassen. Bisang gelang es aber, die weitere Konkurrenz auf Distanz zu halten, und wurde souveräner Dritter. Seinem Bruder David Bisang lief es noch ein wenig besser. In einem äusserst knappen Rennen musste er sich mit seiner Mannschaft im U15-Vierer noch um 17 Hunderstel dem Boot aus dem Rowing Club Lausanne geschlagen geben und konnte sich dann im Rennen der Doppelzweier U15 revanchieren. Dem Duo David Bisang/David Hechler gelang ein fast perfektes Rennen. Sie fuhren mit einer Bootslänge, was etwa drei Sekunden entspricht, vor dem Boot aus Lausanne ins Ziel und konnten sich als Sieger feiern lassen. Abgerundet wurde der Zuger Auftritt mit dem Sieg im Doppelvierer der Frauen mit Julia Lüscher, Lia Borter, Anja Müller und Gill Rudolf.

Erfolgreiches Wochenende für Chamer

Auch der Ruderclub Cham war an seiner Regatta erfolgreich. Zu einer Medaille reichte es dem Doppelzweier U19 mit Gian-Luca Held und Aurel Chiaranda aber knapp nicht. Die beiden Chamer Ruderer wurden um eine halbe Sekunde auf den vierten Platz verwiesen. Christoph Sattler hingegen konnte sich im Rennen der Einer Master F mit Silber auszeichnen lassen.

Währenddessen kämpften Ivo Löpfe und Aline Trevisan um internationales Edelmetall an der Junior-Europameisterschaft in Varese. Löpfe im U19-Doppelzweier und Trevisan im U19-Doppelvierer wurden in den A-Finals jeweils Fünfte.