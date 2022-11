Fans des SC Cham begeistern mit Choreo, während YF Juventus nach 14 Niederlagen in Serie endlich wieder siegt. Gemische Gefühle gibt es wegen einem plötzlichen Abgang beim FC Baden, in Kreuzlingen erinnert man sich derweil an die goldenen 1930er-Jahre und beim FC Wohlen durften die Fans dank eines 17-jährigen Stürmers vom Cup-Märchen träumen. Dieses erlebt in dieser Saison dafür der FC Rotkreuz. Mittendrin: Einer, der im letzten Sommer beim FC Luzern als Fussballgott verabschiedet wurde.