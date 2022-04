27:27-Unentschieden Ein unglaublicher Leistungsabfall: Die Krienser Handball geben gegen Suhr Aarau weiter Rätsel auf Kriens-Luzern spielt gegen ein dezimiertes Suhr Aarau nur 27:27-Remis. Damit trifft das Team im Playoff-Viertelfinal auf Wacker Thun. Trainer Goran Perkovac hält sich mit Kritik zurück.

Goran Perkovac und sein Team müssen sich ab dem 21. April gegen Wacker Thun beweisen. Bild: Boris Bürgisser (Kriens, 30. Januar 2022)

Der HC Kriens-Luzern hat in dieser Saison schon viele rätselhafte Auftritte hingelegt, doch am Freitagabend in der Maihofhalle setzte er zum Abschluss der QHL-Qualifikationsphase nochmals einen obendrauf. Gegen den HSC Suhr Aarau, der ohne vier wichtige Akteure antrat, darunter seinen überragenden Topskorer Manuel Zehnder, führten die Zentralschweizer nach 42 Minuten mit 21:14, hatten alles unter Kontrolle. Dann liess Gino Delchiappo im Gegenstoss eine Grosschance liegen – und der Stecker beim HCKL war gezogen.

Schier unglaublich mutete er an, der Leistungsabfall in der Schlussviertelstunde – fast schien es, als wäre ein anderes Heimteam eingewechselt worden. Goalie Rok Zaponsek hielt keinen Ball mehr, die Abwehr verlor den Zugriff, der Angriff die Übersicht. Die Aargauer, die für ihre Kampfkraft bekannt sind und gegen Kriens-Luzern seit Dezember 2019 nicht mehr verloren haben, holten Tor um Tor auf und schafften wenige Sekunden vor dem Ende, was kaum einer mehr für möglich gehalten hätte – den 27:27-Ausgleich durch Daniel Parkhomenko.

«Immer wieder Suhr»

Die Krienser bleiben damit auf dem sechsten Platz sitzen, verpassen den Vorstoss auf Rang fünf und werden im Playoff-Viertelfinal (best of 5) ab dem 21. April nicht auf Suhr Aarau (4.), sondern auf Wacker Thun (3.) treffen. Das allein ist kein Unglück, die Aargauer avancierten in den letzten beiden Saisons zu ihrem Angstgegner. In der aktuellen Spielzeit verspielte der HCKL in jedem der drei Direktduelle eine sichere Führung, verlor einmal, spielte zweimal Remis. «Immer wieder Suhr», sagte Perkovac mit Galgenhumor und hielt fest: «Besser, wir gehen ihnen im Playoff aus dem Weg.»

Schwerer wiegt indes der unverständliche Leistungsabfall, der vor dem Saisonhöhepunkt kaum für Sicherheit sorgen wird und der sinnbildlich ist für ein sehr eigenartiges Jahr. 45 Minuten zeigten die Krienser gegen Suhr Aarau einen soliden Auftritt, verfügten in der Offensive über Spielwitz, markierten in der Defensive Präsenz und hatten einen starken Mann zwischen den Pfosten. Doch auch der Aufwärtstrend der letzten Wochen mit den Siegen gegen Meister Pfadi Winterthur und Schlusslicht Chênois Genève scheint den Knoten nicht gelöst zu haben.

Perkovac bereits im Playoff-Modus

Der HCKL, der weiterhin über das Kader eines Spitzenteams verfügt, bleibt also eine Wundertüte, dazu passten gestern nach der Partie auch die Aussagen von Trainer Goran Perkovac. Der Chef an der Seitenlinie, der nach derartigen Auftritten gewöhnlich markige Worte findet, kleidete seine Matchanalyse diesmal in ein seidenes Gewand. «Klar hätten wir dieses Spiel locker gewinnen müssen. Mit 45 Minuten bin ich aber sehr zufrieden. Wir haben Moral gezeigt, gekämpft, wir haben viel Potenzial.»

Es schien, als ob Perkovac bereits im Playoff-Modus war, denn in der entscheidenden Phase will er seine Spieler mehr loben und weniger kritisieren, das sagte er jedenfalls vor einem Jahr. Wie im Frühjahr 2021 trifft Kriens-Luzern im Playoff-Viertelfinal wieder auf Wacker Thun, damals endete er mit 3:2-Siegen knapp zugunsten der Zentralschweizer. «Ich erwarte eine schöne Serie gegen einen emotional geladenen Gegner, die wir gewinnen können», betont Perkovac. Auf jeden Fall wird sie zeigen, ob die Geschichte dieses rätselhaften HC Kriens-Luzern zu einem aufschlussreichen Ende finden wird.

Kriens-Luzern – Suhr Aarau 27:27 (15:11)

Maihof. – 600 Zuschauer. – SR Hardegger/Hardegger. – Strafen: 3-mal 2 Minuten gegen Kriens-Luzern, 2-mal 2 Minuten gegen Suhr Aarau. – Kriens-Luzern: Zaponsek (11 Paraden); Idrizi (4 Tore), Orbovic (6), Lapajne (5/2), Harbuz (1/1), Langenick, Sikosek Pelko (4), Lavric, Delchiappo; Rellstab (4), Oertli, Schlumpf (3). – Suhr Aarau: Scheidiger (1 Parade)/Marjanac (4)/Grazioli (2); Hofer, Parkhomenko (5 Tore), Faluvegi (4), Kalt (1), Reichmuth (5/1), Slaninka (6), Strebel, Willecke (1); Da Silva Ferraz (2), Laube (2), Pejkovic (1).