555 Millionen So viel soll Messi in den letzten fünf Jahren verdient haben - Barcelona prüft rechtliche Schritte wegen der Veröffentlichung Die Veröffentlichung des offensichtlich originalen Vertragspapiers von Superstar Lionel Messi mit dem FC Barcelona sorgt in Spanien für grossen Wirbel.

Hat Lionel Messi wirklich so viel verdient? Besonders brisant sind die Zahlen, weil über eine grosse Schuldenlast klagt. Jose Manuel Vidal / EPA

(dpa) Nach der Veröffentlichung finanzieller Details des Vertrags mit Superstar Lionel Messi in einem Medienbericht hat der FC Barcelona rechtliche Schritte gegen die Zeitung angekündigt. «El Mundo» titelte am Sonntag: «Der kolossale Vertrag des Lionel Messi, der Barcelona ruiniert.»

In dem als exklusiv etikettierten Bericht nannte das spanische Blatt einige Zahlen aus dem Arbeitspapier, das seit dem 1. Juli 2017 und bis zum 30. Juni dieses Jahres gültig ist. Dabei veröffentlichte «El Mundo», was Messi in den vier Spielzeiten bei den Katalanen am Ende angeblich verdient haben soll. Demnach soll der sechsmalige Weltfussballer für seine vier Spielzeiten von 2017 bis 2021 insgesamt 555.237.619 Euro kassieren, das würde jährlich gut 138 Millionen Euro bedeuten. Von der Gesamtsumme habe Messi bereits 92 Prozent erhalten, also knapp 511 Millionen Euro.

Der Verein bedaure die Veröffentlichung, hiess es in dem Statement des FC Barcelona. Es handle sich um ein privates Dokument mit dem Prinzip der Vertraulichkeit zwischen den Parteien. Der Verein lehne «kategorisch jegliche Verantwortung» ab und sagte Lionel Messi «absolute Unterstützung» zu. Besonders in Anbetracht jeglicher Versuche, dessen Ruf zu diskreditieren.

Von Messi selbst lagen zunächst keine Reaktionen vor. Ob der 34-Jährige nach dieser Saison beim FC Barcelona bleibt, ist mehr als fraglich. Ein Weggang im Sommer vergangenen Jahres war an Vertragsinhalten gescheitert. Er gehört seit fast 21 Jahren dem Club an, ärgerte sich zuletzt aber immer wieder über Indiskretionen. In diesem Sommer kann er die Katalanen ablösefrei verlassen.

Jüngst war bekannt geworden, wie gross die finanzielle Not des Clubs wirklich ist. 1,17 Milliarden Euro Schulden lasten auf dem FC Barcelona. Der Verein verhandelt bereits mit den Profis über einen Gehaltsverzicht von insgesamt 190 Millionen Euro.