Bergfest Fabian Staudenmann gewinnt auf dem Weissenstein – zwei unter 20-Jährige retten die Ehre der Nordwestschweizer Fabian Staudenmann lässt im Schlussgang Titelverteidiger Matthias Aeschbacher keine Chance und gewinnt sein siebtes Kranzfest in diesem Jahr. Die einzigen Nordwestschweizer Kränze am von den Bernern dominierten Fest gewinnen Tim Roth und Jonas Odermatt.

Fabian Staudenmann freut sich über seinen Sieg im Schlussgang gegen Matthias Aeschbacher. Peter Klaunzer / KEYSTONE

Die Frage drängt sich auf: Wer soll Fabian Staudenmann stoppen? Seit einem Jahr hat der 23-jährige Berner nun schon keinen Gang mehr verloren. Dabei hatte Matthias Aeschbacher seinen Kameraden am Morgen vor dem Weissenstein-Schwinget extra noch daran erinnert, dass er es war, der ihn als Letzter besiegen konnte. Ebenfalls auf dem Weissenstein.

Genützt hat es nichts. Staudenmann liess sich nicht verunsichern und erzählte die Episode nach dem Festsieg auf dem Solothurner Hausberg vergnügt. Fünf Eidgenossen hatte er auf dem Weissenstein der Reihe nach besiegt. Und mit Titelverteidiger Aeschbacher im Schlussgang den sechsten. Es war bereits sein siebter (!) Kranzfestsieg in dieser Saison.

Ein König gab ihm das Vertrauen

Dabei hatte Staudenmann am Ende der vergangenen Saison, die alles andere als schlecht war, noch mit sich gehadert. Achtmal war er Zweiter, auch am Eidgenössischen in Pratteln. Doch ein Fest gewinnen konnte er im Jahr 2022 nicht. Um zu verstehen, warum dies einen erst 22-Jährigen so sehr zum Zweifeln bringt, muss man wissen, dass Staudenmann ein Jahr zuvor dreimal siegte. Unter anderem war er Co-Sieger am Kilchberger.

Es brauchte einen König, der ihm das Vertrauen zurückgab. Matthias Glarner, Sieger des Eidgenössischen 2016, betreut Staudenmann als Trainer. Er war es, der ihm den Glauben schenkte, dass Zweite Plätze so lange kein Problem seien, wenn er bei sich selbst Fortschritte erkennen könne. Oder anders: So lange er schwingerisch besser werde, macht es nichts, wenn Festsiege während einer gewissen Zeit ausbleiben würden.

Es hat den Knoten gelöst. Nur einmal konnte Staudenmann in dieser Saison ein Kranzfest, zum dem er angetreten war, nicht gewinnen. Am Innereschweizerischen stellte er im Anschwingen mit Pirmin Reichmuth und verpasste danach trotz vier Siegen in Serie den Schlussgang, wo sich schliesslich Joel Wicki gegen Reichmuth durchsetzte. Ob Staudenmann den Schlussgang gewonnen hätte, lässt sich nicht sagen. Dass er den Schwingerkönig bezwingen kann, hat er allerdings am Oberaargauischen gezeigt, als er Wicki im Schlussgang spektakulär ins Sägemehl bettete.

Erste Bergfestkränze für Tim Roth und Jonas Odermatt

Staudenmann wird am Unspunnen der Topfavorit sein. Dabei kann er aber auch auf die Rückendeckung einer starken Berner Mannschaft zählen. Auf dem Weissenstein gingen 11 der 15 Bergkränze ins Bernbiet. Dass die Nordwestschweizer Gastgeber nicht leer ausgingen, verdanken sie zwei noch nicht einmal 20-jährigen Schwingern. Der Aargauer Tim Roth und der Baselbieter Jonas Odermatt gewannen beide ihren ersten Bergkranz.

Der Festverlauf zum Nachlesen: