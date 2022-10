Eishockey Der SC Bern fast wie Ajoie – aber die NHL-Stars um Roman Josi waren am Ende trotzdem zu gut Die Nashville Predators gewinnen gegen den SC Bern mit 4:3. Roman Josi, der ehemalige SCB-Junior, stiehl seinem Schweizer Landsmann Nino Niederreiter beim Sieg des NHL-Teams die Show.

Eine Nummer zu gross: Nashville mit Roman Josi waren freundliche zum SC Bern, gewannen aber trotzdem. Peter Klaunzer / AP

Ach, was für ein festlicher Abend im Berner Hockey-Tempel. Ausverkauft. So viele lokale Berühmtheiten und Berühmtheitinnen waren zuletzt am 20. April 2019 herbeigeeilt, um dem SCB die Aufwartung zu machen. Damals, vor 1 263 Tagen, sicherte sich der SCB im 5. Final (2:1 gegen Zug) den bisher letzten Titel.

Am Montagabend war der SCB kein Titan. Eher in der Rolle von Ajoie bei einem Kräftemessen mit dem SCB. Der krasse Aussenseiter also. Kein Resultatdruck. Hockey einfach als Schauspiel. Die hohen Gäste aus Amerika waren freundlich. Fast so freundlich wie kürzlich der SCB in Ajoie. Aber zu einem Sieg reichte es dem Aussenseiter dann doch nicht und gewann Nashville 4:3.

Roman Josi in Action gegen den SC Bern. Claudio De Capitani / freshfocus

Dafür sorgte auch Roman Josi, der Held des Abends mit den Treffern zum 1:1 und 4:2 und dem Assist zum 2:2. Um ihn zu sehen, den berühmten ehemaligen SCB-Junior, waren die meisten gekommen.

Nino Niederreiter ging hingegen leer aus. Der SCB ging sogar 1:0 und 2:1 in Führung. Ach, auch das hat der SCB-Seele gutgetan: Sven Bärtschi, der eigentlich beim SCB das werden sollte, was Roman Josi bei Nashville ist (aber nur fast) trifft zum 1:0. Sein erster Treffer für den SCB in einem wichtigen Spiel.