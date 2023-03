Fussball, 1. Liga FC Wohlen vermeldet «Super-Coup»: Rückkehr von Ciriaco Sforza bahnt sich an Der FC Wohlen ist auf der Suche nach neuen Mitgliedern für seinen Verwaltungsrat fündig geworden: Ciriaco Sforza hat sich dazu bereit erklärt, das Ressort Sport zu übernehmen. Für den prominenten Ex-Fussballer ist es nach rund acht Jahren eine Rückkehr zum Heimatverein.

Sforza lässt sich als Verwaltungsrat beim FC Wohlen aufstellen. Martial Trezzini

Mit einem 3:2-Auswärtssieg in der Challenge League gegen den FC Lugano verliess Ciriaco Sforza einst als Trainer den FC Wohlen im Jahr 2015. Nun bahnt sich eine Rückkehr an. Allerdings nicht mehr an der Seitenlinie. Sforza hat sich bereit erklärt, im Verwaltungsrat das Ressort Sport zu übernehmen, verkündet der FC Wohlen in einer Medienmitteilung.

Mit Ciriaco Sforza gewinnt der FCW eine prominente Identifikationsfigur zurück. Er spielte einst selbst von der Jugend bis in die 1. Mannschaft beim FC Wohlen und geniesst im Verein Legendenstatus. Entsprechend freut sich auch der 53-jährige Sforza auf die neue Herausforderung. «Ich habe dem FC Wohlen viel zu verdanken. Da ist es für mich leicht zu entscheiden, ab sofort mit meinem ganzen Know-How dem Verein zur Verfügung zu stehen», erklärt Sforza. Ihm sei es wichtig, eine starke Linie von der Jugend bis zu der 1. Mannschaft im Verein auszubauen, diese zu stärken und vor allem für den Nachwuchs attraktive Chancen anzubieten.

Sforza war zwischen 2014 und 2015 sportlicher Leiter und Trainer beim FCW. Gerry Frei / SPO

Die FC Wohlen AG stellt sich neu auf

Seit der letzten Generalversammlung des Verwaltungsrates der FC Wohlen AG Ende November 2022 ist der Verein ohne Verwaltungsratspräsident. Nach dem offiziell angekündigten Rücktritt des damaligen Präsidenten André Richner und der Nichtwahl seines Nachfolgers Adrian Büchler ist der Verein aktiv auf Lösungssuche. Diese zeichnet sich mit einem «Super-Coup» durch den Gewinn von Ciriaco Sforza ab. Auch für weitere offene Posten in der Organisation des Verwaltungsrats stehen professionelle Kandidaten zur Wahl bereit. Die FC Wohlen AG stellt sich neu auf.

Neben Ciriaco Sforza wird sich Daniel Trottmann neu in den Verwaltungsrat aufstellen lassen. Er ist Mitglied der Donatorenvereinigung, in der Geschäftsleitung einer Personalvermittlung und gut in der Region vernetzt. Er wird das Ressort Marketing übernehmen. Kurt Braunschweiler bleibt weiterhin für das Ressort Sponsoring verantwortlich. Ebenso wird weiterhin Mike von Wyl als Delegierter und Präsident FC Wohlen 1904 den Verwaltungsrat komplett machen. Er übernimmt das Ressort Finanzen.

Der FC Wohlen bleibt weiterhin ohne Präsident

So sind wieder vier Personen fester Bestandteil des Verwaltungsrats. Noch steht kein Verwaltungspräsident fest. «Wir wollen dies gemeinsam, quasi in Personalunion, so wie bisher, zusammen machen» erklärt Mike von Wyl, Vereinspräsident des FC Wohlen 1904.

Sowohl im Vereinsvorstand als auch im neuen Verwaltungsrat haben sich eine Menge professioneller Persönlichkeiten zusammengefunden, deren Herz für den Fussball und für Wohlen schlägt. Weitere, mit denen derzeit Gespräche geführt werden, könnten noch dazukommen.

Vereinspräsident Mike von Wyl steht momentan alleine mit Kurt Braunschweiler im Verwaltungsrat der FC Wohlen AG – das soll sich nun bald ändern. Nathalie Wolgensinger / Aargauer Zeitung

Ob am Ende die vorgeschlagene Lösung mit Sforza und Trottmann als neue VR-Mitglieder angenommen wird, entscheidet sich an einer ausserordentlichen Generalversammlung durch die Aktionäre. Ein Datum ist noch nicht bekannt.