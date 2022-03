Handball-WM-Quali Darum ist Nati-Gegner Portugal so erfolgreich – und was das alles mit Fussball zu tun hat Nach Jahren der Bedeutungslosigkeit haben sich die portugiesischen Handballer in die erweiterte Weltspitze gespielt. Vor den WM-Qualifikationsspielen gegen die Schweiz erklärt einer von Portugals Stars, welche Rolle dabei das Geld der Fussball-Spitzenklubs Benfica, Sporting und Porto spielt.

An der Handball-WM 2021 in Ägypten trafen Portugal um João Ferraz und die Schweiz in der Hauptrunde zuletzt aufeinander. Die Portugiesen behielten mit 33:29 die Oberhand. Keystone

João Ferraz meldet sich aus der Heimat. Hinter ihm ist leises Brummen zu hören. Autos, Motorräder. Es ist Strassenlärm aus Guimarães. Just dort, wo die Schweizer Handball-Nationalmannschaft diese Woche um ihre WM-Chance spielen wird. In der Stadt nahe Porto findet am Donnerstag das erste von zwei Erstrunden-Qualifikationsspielen statt. Nimmt die Schweiz die Hürde Portugal, ist sie dem Turnier im nächsten Jahr einen entscheidenden Schritt näher.

WM-Quali: Die Ausgangslage für die Nati In der ersten Qualifikationsrunde für die Weltmeisterschaft 2023 hat die Mannschaft von Michael Suter mit Portugal den vermeintlich stärksten Gegner zugelost bekommen. Diesen Donnerstag (ab 19.50 Uhr live auf SRF 2) trifft die Schweizer Handball-Nationalmannschaft auswärts in Guimarães auf die Portugiesen. Das Rückspiel findet am Sonntag (ab 14.20 Uhr live auf SRF 2) in Winterthur statt. Setzt sich die Schweiz nach diesen zwei Spielen durch, trifft sie in der zweiten und finalen Qualifikationsrunde auf die Niederlande (in der Woche vom 11. bis 17. April). Verliert die Nati gegen Portugal, ist der Traum von einer Teilnahme an der WM-Endrunde in Schweden und Polen vorzeitig geplatzt. (frh)

Unter normalen Umständen würde auch Ferraz als Gegner auf der Platte stehen. Er, der ausgerechnet in der Schweizer Liga beim HSC Suhr Aarau sein Geld verdient, ist im rechten Rückraum der Portugiesen ein wichtiger Mann. Zurzeit aber kann Ferraz nicht mittun. Zum Jahreswechsel erkrankte er am Coronavirus und erlitt in der Folge eine Thrombose im linken Bein. Wahrscheinlich wird er seinem Verein und der Nationalmannschaft noch einige Wochen fehlen. Ausser Landes fliegen darf er aus gesundheitlichen Gründen wohl erst Ende Monat, wie ihm die Ärzte mitgeteilt haben. Und so hält sich Ferraz weiter fit, in Guimarães, wo die Familie seiner Frau wohnhaft ist.

João Ferraz trägt seit 2019 das Trikot des HSC Suhr Aarau. Alexander Wagner / FOTO Wagner

Auch während seiner Absenz ist der 32-Jährige ein geeigneter Gesprächspartner, um die erstaunliche Entwicklung des portugiesischen Nationalteams nachzuzeichnen. Denn nach Jahren der Bedeutungslosigkeit ist Portugal wieder wer im Welthandball. Und Ferraz hat alles miterlebt, immer mitgespielt.

Ein 6. Platz und erfrischender Offensivhandball

2020 war es, als er sich mit seinen Kollegen zurück ins kollektive Bewusstsein beförderte. An der Europameisterschaft erreichten sie überraschend den 6. Rang, nachdem sie vierzehn Jahre lang gar nicht an einer europäischen Endrunde vertreten waren. Noch mehr als die Klassierung begeisterte der erfrischende, offensive Handball, den die iberischen Aussenseiter zelebrierten. Auch die Leistungen des (im vergangenen Jahr tragisch verstorbenen) Torhüters Alfredo Quintana blieben in Erinnerung, ebenso wie Siege gegen Frankreich und Schweden – zwei Granden im Nationalmannschaftshandball.

Ein Platz an den grossen Turnieren war fortan für die Portugiesen reserviert: 2021 folgte die WM in Ägypten (10. Platz), und im selben Jahr die Olympischen Spiele in Tokio, wo den Handballern die erste Teilnahme in ihrer Geschichte gelang. Anfang dieses Jahres spielte Portugal an der EM in Ungarn und der Slowakei.

Paulo Pereira ist seit vielen Jahren Trainer der portugiesischen Nationalmannschaft. Keystone

Ferraz sagt: «Wir haben mit dem FC Porto, Benfica und Sporting Lissabon drei starke Mannschaften, die in der Champions League und der European League spielen. Das fördert sowohl das Niveau in der heimischen Liga als auch das in der Nationalmannschaft.» Die drei genannten Vereine dürften dem geneigten Fan primär durch Fussball bekannt sein. Und in der Tat ist es das in den Fussballabteilungen erwirtschaftete Geld, mit dem sich die Klubs in den letzten Jahren erfahrene Alleskönner wie Rene Toft Hansen, Petar Djordjic oder Marko Vujin geleistet haben. So wurden die heimischen Teams konkurrenzfähig – und die Jungstars an das nächste Level herangeführt.

Inzwischen hat Portugal auch einen Champions-League-Sieger

Mittlerweile steht der portugiesische Handball für gehobene Qualität. So erstaunt es nicht, dass Spieler aus dem westlichsten Land Europas zu Exportschlagern im Transfermarkt avanciert sind. Zwei der spektakulärsten Akteure in Portugals Mannschaft heissen André Gomes und Luis Frade, beide 23 Jahre alt. Gomes schaffte vom FC Porto den Sprung in die Bundesliga nach Melsungen. Frade wechselte 2020 von Benfica Lissabon zum FC Barcelona und wurde gleich in seiner Premierensaison erster portugiesischer Champions-League-Sieger überhaupt. «Wir haben gerade eine sehr starke Generation an Spielern», sagt Ferraz. Er selbst war vor zehn Jahren zum FC Porto gewechselt und drei Jahre später zum Bundesligisten Wetzlar transferiert worden. 2019 kam er in die Schweiz.

André Gomes ist einer der grossen portugiesischen Hoffnungsträger für die anstehenden WM-Qualifikationsspiele. Handball

Zuletzt ist der Steilflug von Portugals Nationalmannschaft ein wenig ins Schlingern geraten. An den Olympischen Spielen überzeugten die Handballer – trotz grosser Euphorie – nicht wirklich und wurden nur Neunter (von zwölf Teilnehmern). An der im Januar zu Ende gegangenen Europameisterschaft schied die Mannschaft ohne Sieg nach der Vorrunde aus. Gleichwohl dürften die Portugiesen gegen die Schweiz aufgrund ihrer individuellen Klasse leicht zu favorisieren sein.

Ferraz jedenfalls erwartet ein Spiel, «das für beide schwer sein wird». Er wird in der Halle zugegen sein, wenn auch gezwungenermassen nur als Statist. Vor dem Spiel, sagt er, werde er einen kurzen Schwatz mit seinen Vereinskameraden Leonard Grazioli und Lukas Laube halten. Anschliessend aber war es das mit den Nettigkeiten.

«Dann sehen wir zu, dass wir gewinnen.»