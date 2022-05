Schwingen Explosiver Joel Wicki trifft zum Auftakt des Baselstädtischen Schwingertags auf Defensivkünstler David Schmid Nick Alpiger gegen Samuel Giger. David Schmid gegen Joel Wicki. Die Aargauer Top-Schwinger fordern am Donnerstag in Basel zum Auftakt des Schwingertags die beiden grossen Königsanwärter dieses Jahres.

Joel Wicki gegen David Schmid: Dieses Duell gabs bereits 2014 am Kilchberger-Schwinget Bild: Urs Flüeler / Keystone

Am Auffahrts-Donnerstag dürfen sich die Schwing-Fans aus der ganzen Schweiz auf einen Leckerbissen freuen. Am Baselstädtischen Schwingertag (Sandgrube, Anschwingen um 8.30 Uhr) treten mit Sämi Giger und Joel Wicki zwei der meistgenannten Königsanwärter im Hinblick auf das Eidgenössische in Pratteln an. Der Wettkampf in Basel dürfte eine der wenigen Gelegenheiten sein, wo sich die beiden Top-Cracks vor dem Showdown im August gegenüberstehen könnten.

Für die stärksten Schwinger aus der Nordwestschweiz ist es die Gelegenheit, mit den Besten des Fachs zu messen. Schon im Anschwingen kommt es dabei zu zwei mit grosser Spannung erwarteten Vergleichen. Nick Alpiger, der am vergangenen Sonntag das Solothurner Kantonale in Nunningen auf eindrückliche Art und Weise gewonnen hatte, trifft auf Sämi Giger. Pikant: Alpiger ist seit drei Duellen ungeschlagen gegen den Thurgauer. 2018 am Olma-Schwinget und im vergangenen Jahr am Solothurner Kantonalen trennten sich die beiden Rivalen mit einem Gestellten. Unvergessen ist und bleibt Alpigers Coup zum Auftakt des Eidgenössischen in Zug 2019, als er den Topfavoriten Giger bodigte, danach aber leider verletzungsbedingt aufgeben musste.

Defensivkünstler Schmid gegen den explosiven Wicki

David Schmid, der erst am vergangenen Sonntag nach seinem Rücktritt vom Rücktritt wieder wettkampfmässig ins Sägemehl zurückkehrte, wird sich mit Joel Wicki messen dürfen. Eine ebenso hochinteressante Begegnung. Wie schlägt sich Defensivkünstler Schmid gegen den explosiven Wicki? Kann der Fricktaler den Star aus der Innerschweiz bereits zum Auftakt des Fests bremsen?

Weitere, interessante Duelle: Der Freiämter Eidgenosse Joel Strebel misst sich mit dem Thurgauer «Schwergewicht» und Gigers Klubkollegen Domenic Schneider. Andreas Döbeli, der zweite Eidgenosse aus dem Freiamt trifft auf den starken Berner Michael Ledermann.