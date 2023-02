Ski-WM Ein letztes Mal: Die Parallel-Rennen verschwinden, aber einmal gibt es noch Medaillen Die Parallel-Rennen werden abgeschafft – und trotzdem gibt es noch einmal WM-Medaillen in dieser Disziplin. Während bei den Männern kein einziger Schweizer die Qualifikation schaffte, sind bei den Frauen sogar drei Athletinnen dabei.

Wendy Holdener im Teamevent. Jean-Christophe Bott / KEYSTONE

Etwas stressiger hätten es die Schweizer Skifahrerinnen und Skifahrer gerne gehabt. Doch für Wendy Holdener, Andrea Ellenberger, Semyel Bissig und Livio Simonet war der Teamwettkampf bereits im Viertelfinal und nach einer Niederlage gegen ­Kanada vorbei. Und so hatte das Quartett unverhofft viel Zeit, bis am Abend die Qualifikation für die Einzel-Parallel-Rennen stattfand.

Das dicht getaktete WM-Programm führte zur speziellen Konstellation, dass sowohl der Teamwettkampf wie auch die Quali für die Einzelrennen am gleichen Tag gefahren wurden. Holdener sagte: «Wir konnten uns ja darauf einstellen, und es gibt auch im Weltcup Rennen mit einem Lauf am Morgen und einem am Abend.»

Kein Schweizer Mann schafft die Qualifikation

Während die Schweizerinnen und Schweizer mit je nur zwei Läufen in den Beinen zur Quali antreten konnten, waren die Athletinnen und Athleten der USA (Sieger des Teamevents), Norwegen (2.), Kanada (3.) und ­Österreich (4.) schon viermal ge­fahren, als es um einen der acht Startplätze pro Geschlecht und Kurs ging.

Zumindest bei den Männern war aber nichts von diesem vermeintlichen Vorteil zu spüren. Bissig und Simonet verpassten die Qualifikation für das Rennen ebenso wie Gino Caviezel und Thomas Tummler. Somit steht am Mittwoch kein einziger Schweizer am Start. Besser machten es die Frauen. Sowohl Holdener wie Ellenberger, aber auch Camille Rast schafften den Cut für das Rennen. Nur Aline Danioth blieb in der Qualifikation hängen.

Doch obwohl es noch einmal um WM-Medaillen geht, haben die Parallel-Rennen, die in diesem Weltcup-Winter nie ­gefahren wurden, keine Zukunft. Michel Vion, der Generalsekretär des Internationalen Skiverbandes FIS, sagte gegenüber RTS: «Wir werden die ­Parallel-Rennen abschaffen. Sie wurden von Anfang an von den grossen Ländern – auch von der Schweiz – boykottiert. Sie wollten die Rennen nicht. Jetzt haben wir eine radikale Lösung, was schade ist.»

Dass das Format keine Erfolgsgeschichte wurde, liegt aber auch an der FIS. So verkamen die Rennen an der WM 2021 zur Farce, als der eine Kurs so viel schneller war, dass jene, die zuerst auf diesem fahren mussten, keine Chance hatten. Dies, weil der Rückstand aus dem ersten Lauf maximal 0,5 Sekunden betragen darf. Jene, die zuerst auf der langsameren Piste fuhren, konnten das Handicap auf dem schnelleren Kurs dann problemlos gutmachen.

Super-G und Slalom als neue Teamkombination?

Doch statt das Reglement an­zupassen und auf die Kritik zu reagieren, unternahm der Weltverband nichts. Hinzu kommt, dass viele Stars auf die Rennen verzichten. Ob Marco Odermatt oder Mikaela Shiffrin – in ihrer Planung spielen diese Rennen keine Rolle. Und weil auch die Zukunft der Kombination alles andere als gesichert ist, könnte es sein, dass an der WM 2025 ein neues Format Premiere feiert.

Die Idee ist, dass jeweils ein Teammitglied einen Super-G bestreitet und das andere einen Slalom. An der Juniorinnen-WM in St. Anton wurde das Format erstmals getestet.

Wie wenig hoch der Stellenwert der Parallel-Wettbewerbe ist, unterstreicht auch, dass mit Loïc Meillard, der 2021 Bronze gewann, der einzige Schweizer Medaillengewinner im Einzel das Rennen in diesem Jahr freiwillig auslässt. In dieser Form werden die Parallel-Rennen dem Skisport nicht fehlen.