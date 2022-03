WM-Qualifikation Handball-Star Andy Schmid: Der Pionier will es noch einmal wissen Andy Schmid hat den Schweizer Handball geprägt wie kein anderer. Nun will es der 38-Jährige mit der Nationalmannschaft noch einmal an eine Weltmeisterschaft schaffen. Schluss sein soll für den grossen Spielmacher aber auch nach 2023 noch nicht.

Andy Schmid hat mit der Schweizer Nationalmannschaft an der EM 2020 und an der WM 2021 teilgenommen. Gelingt eine erneute Qualifikation? Benjamin Soland/Freshfocus

Das Ende naht. Noch zwölf Spiele, dann ist Schluss. Und es tritt ein, was lange unvorstellbar schien: Andy Schmid wird kein Bundesliga-Handballer mehr sein.

Seit 2010 hatte Schmid ­Regie bei den Rhein-Neckar ­Löwen geführt. Er hätte bleiben können, doch unlängst beschloss er, dass diese Saison seine letzte in Mannheim sein wird. In der kommenden Spielzeit spielt er wieder in der Heimat, beim HC Kriens-Luzern.

Im Trikot der Rhein-Neckar Löwen wurde Andy Schmid fünf Jahre in Folge zum wertvollsten Spieler der Liga gewählt. Eine Marke, die unerreicht ist. Marc Schumacher/Freshfocus

Während der Jahre in Deutschland hat Schmid das vollbracht, wovon viele Kollegen träumen. Er hat seinen Sport derart geprägt, dass die Beziehung symbiotischer Natur geworden ist. Wer an Handball denkt, dem erscheint Andy Schmid vor dem inneren Auge. Sein meist strenger Blick im stets jugendlich wirkenden Gesicht. Der pragmatische Kurzhaarschnitt. Das Leibchen mit der Zwei auf dem Rücken. Und allen voran das überbordende handballerische Geschick.

Einer wie Roger Federer

Eine «Ausnahmeerscheinung» sei dieser Schmid, sagt der Journalist und Handball-Historiker Werner Reimann. Einen wie ihn hatte der hiesige Handball noch nie zu bieten. Seine unverkennbaren Schlagwürfe, für Torhüter höchst unangenehm, sind von Weltformat. Ebenso die Spielintelligenz, die sagenhaften Anspiele an den Kreis. Überdies wirkt bei Schmid alles wie im Fluss. Er zelebriert eine fortwährende Eleganz, die im helvetischen Sport am ehesten jener von Roger Federer gleicht. Mit Federer teilt Schmid auch ein Schicksal, das alle Menschen ereilt, bei einem Athleten jedoch umso erbarmungsloser in der Öffentlichkeit verhandelt wird: Er wird älter.

Elegant wie nur wenige andere: Andy Schmids Spiel ist unvergleichlich. Benjamin Soland/Freshfocus

Ende August begeht Schmid seinen 39. Geburtstag. Bis dahin wird er wissen, ob er im kommenden Januar an der Weltmeisterschaft in Polen und Schweden vertreten sein wird. Heute Donnerstag (ab 19.50 Uhr auf SRF 2) trifft Schmid, der Captain, mit der Schweiz auf Portugal. Setzt sich die Mannschaft in Hin- und Rückspiel durch, hat sie in der nächsten Qualifikationsrunde die Niederlande vor sich. Scheidet sie gegen die Portugiesen aus, ist der Traum von der WM geplatzt, ehe er überhaupt konkrete Formen angenommen hat.

WM-Quali: Die Ausgangslage für die Nati In der ersten Qualifikationsrunde für die Weltmeisterschaft 2023 hat die Mannschaft von Michael Suter mit Portugal den vermeintlich stärksten Gegner zugelost bekommen. Diesen Donnerstag (ab 19.50 Uhr live auf SRF 2) trifft die Schweizer Handball-Nationalmannschaft auswärts in Guimarães auf die Portugiesen. Das Rückspiel findet am Sonntag (ab 14.20 Uhr live auf SRF 2) in Winterthur statt. Setzt sich die Schweiz nach diesen zwei Spielen durch, trifft sie in der zweiten und finalen Qualifikationsrunde auf die Niederlande (in der Woche vom 11. bis 17. April). Verliert die Nati gegen Portugal, wird sie an der WM-Endrunde in Polen und Schweden nur Zuschauer sein. (frh)

Auch die Euro 2024 in Deutschland hat Schmid im Sinn

Schmid antwortet zurückhaltend auf die Frage, ob dies seine letzte Chance auf eine erneute WM-Teilnahme sein wird. «Solange ich aktiv Vereinshandball betreibe, will ich in der Nati spielen», sagt er. Vordergründig mache er es von einer «Kombination aus Freude, Gesundheit und Leistungsvermögen» abhängig, wie lange er die Karriere fortsetzt. Neben der WM hat er die Euro im Sinn, die 2024 in Deutschland stattfindet. Gäbe es eine passendere Dernière für einen wie ihn? «Bis zu einer möglichen Europameisterschaft bin ich sicher dabei. Danach schauen wir, wie es weitergeht.»

Nüchtern betrachtet wird der spielerische Horizont nicht weit darüber hinausreichen. Gewiss ist Schmid zuallererst ein Offensivspieler, in der Verteidigung begibt er sich meist auf die Flügelposition, wo die Zweikämpfe rar und der Verschleiss geringer ist. Doch vor den Anstrengungen im Spitzensport ist auch sein Körper nicht gefeit.

Schmid hat vorgemacht, wie eine grosse Karriere gelingt

Wenn Chronist Reimann von Schmid als Ausnahmeerscheinung spricht, meint er auch dessen Wirken als Pionier. Schmid war es, der früh alles im Leben der Leidenschaft unterordnete und über die Zusatzschlaufe Dänemark den Weg in die Bundesliga fand. Im Handball, den viele in der Schweiz nebenher betreiben, war Schmid einer der Ersten, der sich den Sport als Haupterwerb zutraute. «Er hat anderen vorgemacht, dass es funktionieren kann», sagt Reimann. Heute spielt eine Handvoll Schweizer im Ausland, bald werden es um die zehn sein.

Schweizer Spieler wie Jonas Schelker (ganz links) sind dem Beispiel Schmids gefolgt: Der Kadetten-Spielmacher wird in der kommenden Saison in der Bundesliga für die HSG Wetzlar spielen. Marc Schumacher/Freshfocus

Vorreiter will Schmid noch immer bleiben, er betont, dass der Handball weiter Priorität haben soll. Daneben sind auch andere Dinge von Wert. Zurück in die Schweiz zieht es ihn auch, damit die Familie Wurzeln schlagen kann. Schmid ist verheiratet, mit Ehefrau Therese hat er die beiden Söhne Lio und Levi. Auch unzählige Hochzeiten und Feiern hat er während seiner Zeit im Deutschland verpasst. Die gilt es nachzuholen.

Nun aber fokussiert sich Schmid darauf, im Nati-Dress weiter nach dem Maximum zu trachten. «Wir wissen seit unseren Turnierteilnahmen 2020 und 2021, dass wir an guten Tagen jeden schlagen können», sagt Schmid.

Und alles, was sonst noch kommt, rückt erst einmal in den Hintergrund.