Laufsport Myriam Abächerli läuft bei ihrer Premiere zu vier Tagessiegen An der Laufserie Go-in-6-Weeks sichern sich die Zugerin Myriam Abächerli und und der Luzerner Antonio Carvalho den Gesamtsieg.

Als «Zusammenwachsen zu einer Läuferfamilie» empfand Myriam Abächerli aus Rotkreuz die sechs Mittwochabendrennen der Laufserie Go-in-6-Week. Die talentierte Läuferin, die sich zum ersten Mal an die Herausforderung herangewagt hatte, genoss die relativ kurzen, landschaftlich, aber reizvollen Strecken.

«Das war anspruchsvolles, strenges Laufen mit reizvollen Topografien.»

Vor allem erkannte die 30-Jährige: «Im ersten Rennen lief ich gegen Unbekannte, schon im zweiten aber traf ich auf bekannte Gesichter.» Die herausragende Stimmung zog sich aus der Sicht der Praxisassistentin durch sämtliche Austragungen. Und eingebettet sah sie die Rennen in «eine einfache, aber sehr effiziente Organisation».

Myriam Abächerli sicherte sich vier Tagessiege. Für sie ging es bei Go-in-6-Weeks primär darum, einen Trainingseffekt und Motivation zu generieren. «Die Beine wurden zwar schwerer, aber da ich im Gesamtklassement schnell über ein Polster verfügte, konnte ich das Ganze ruhig angehen.» Als für das sechste Rennen in Ebikon die aktuelle Schweizer Cross-Meisterin Flavia Stutz (Luzern) an der Startlinie erschien, hatte Abächerli erwartungsgemäss keine Chance. Schon in Etappe 4 zeigte sich die Müdigkeit. Die Zugerin musste der Baselbieterin Michelle Schaub den Vortritt überlassen. Abächerli:

«Spurlos an mir vorbeigingen die Rennen eben doch nicht.»

Organisatoren suchen neue Etappen

Bei den Männern dominierte Antonio Carvalho aus Nebikon. Im Gegensatz zu Abächerli verbuchte der 42-Jährige aber nur einen Tagessieg (Etappe 3). Umstritten waren die integrierten Sprintwertungen. Während bei den Frauen im Schlussklassement ebenfalls Abächerli triumphierte, feierte bei den Männern Silvan Brunner (Zell) den Sieg.

Go-in-6-Weeks 2022 sorgte bei den Organisatoren für Genugtuung. Nachdem sie vor zwei Jahren wegen Corona die Rennserie vom Frühling in den Herbst verlegt hatten, erkannten sie diverse Nachteile – unter anderem das frühere Eindunkeln. Letztes Jahr fielen die Rennen ganz aus. Nicht auf Vor-Corona-Niveau präsentierten sich die Teilnehmerzahlen. Damit aber zeigte sich kein auf diese Laufserie bezogenes Phänomen, sondern eine allgemeine Tendenz. Für Co-Organisationsleiter Dominik Lörtscher spielt das aber eine untergeordnete Rolle: «Wir machen 2023 weiter.» Go-in-6-Weeks findet im nächsten Jahr zwischen dem 2. April und dem 4. Mai statt. Noch suchen die Organisatoren nach neuen Etappen mit neuen Vereinen als Ausrichter. Am erfolgreichen System mit immer wieder neuen Strecken wollen die Macher festhalten.