Saison-Finale in Andorra: Slowenin Stuhec führt vor Goggia und Gut-Behrami

Bei der letzten letzten Abfahrt des Winters in Andorra gehen gleich sieben Schweizerinnen an den Start. Sofia Goggia hat derweil die Abfahrts-Kugel bereits auf sicher und will die Saison mit einem weiteren Sieg krönen. Verfolgen Sie das Rennen im Liveticker.