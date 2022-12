Abfahrt in Lake Louise Corinne Suter hat das Nachsehen im Hundertstelkrimi der Speed-Queens Die Schweizer Olympiasiegerin liefert der italienischen Weltcupgewinnerin in der ersten Abfahrt der Saison ein Duell auf Augenhöhe. Aber auch Österreichs Speedfahrerinnen melden ihre Ambitionen eindrücklich an.

Corinne Suter fehlen nur vier Hundertstelsekunden für einen Sieg in der ersten Abfahrt des Winters. Frank Gunn / AP

Im Ziel jubelte die Italienerin Sofia Goggia. Vier Hundertstelsekunden blieb sie vor Corinne Suter, sechs Hundertstel betrug die Reserve auf die überraschende Österreicherin Cornelia Hütter. Bereits in der vergangenen Saison gewann die 30-Jährige aus Bergamo vier Weltcup-Abfahrten und als verdienter Lohn die kleine Kristallkugel für den Disziplinensieg.

Besonders erfolgreich war Sofia Goggia ausgerechnet in Lake Louise, wo ihr vor Jahresfrist das Kunststück gelang, alle drei Speedrennen für sich zu entscheiden. Auch in diesem Jahr traut sie sich solches zu. Die Form stimmt, das Selbstvertrauen war noch nie ein Problem.

Die erste Etappe gelang Goggia - wenn auch deutlich knapper,als sie sich nach ihrer Fahrt wohl vorgestellt hatte. Denn im Ziel erblickte die heissblütige Norditalienerin bei bitterkalten -28 Grad Celsius auf dem Resultatmonitor einen grossen Vorsprung auf die Konkurrentinnen.

Corinne Suter zufrieden mit Platz 2

Doch dann kam Corinne Suter. Die 28-jährige Schwyzerin startete stark. Bei allen Zwischenzeiten trennten die beiden Speed-Queens wenige Hundertstelsekunden. Letztlich fehlten Suter vier davon für den Platz zuoberst auf dem Podest.

«Ich bin sehr zufrieden, auch wenn es eng war - allerdings in beide Richtungen», sagte Corinne Suter. «Es waren zwei, drei kleine Fehler in meiner Fahrt. Aber das passiert halt eben, wenn man schnell unterwegs ist.»

Das Rennen schien gelaufen. Wieder einmal lieferten sich die beiden Klassenbesten einen beeindruckenden Zweikampf. Das Duell Suter vs. Goggia erinnert an die Auseinandersetzungen zwischen Marco Odermatt und Aleksander Aamodt Kilde bei den Männern.

Cornelia Hütter nach viel Verletzungspech wieder im Favoritenkreis

Noch einmal kam Hektik auf: Mit der Startnummer 20 jagt die Österreicherin Cornelia Hütter rasant die Piste hinunter. Sie blickt zwar auf einen Abfahrtssieg in Lake Louise im Jahr 2017 zurück, aber ebenso auf mehrere Kreuzbandrisse in den vergangenen Jahren, welche ihre Karriere empfindlich beeinflussten.

Bei der letzten Zwischenzeit waren Goggia und Hütter gleichauf, Auf der langen Zielgerade fiel die 30-jährige Österreicherin noch auf Platz 3 zurück. Ihre Ambitionen auf weitere Podestplätze jedoch deponierte die dreifache Weltcupsiegerin eindrücklich.

Das Trio Goggia - Suter - Hütter setzte sich vom Rest des Feldes ab. Hinter dem Podest überzeugte Österreich mit einer starken Teamleistung und den Plätzen vier durch Mirjam Puchner und sechs durch Nina Ortlieb. Aber auch die Schweiz war in den Top 10 dreifach vertreten. Hinter Corinne Suter durften auch Joana Hählen (9.) und Jasmin Flury (10.) mit dem Speedauftakt zufrieden sein.

Am Wochenende geht das Programm im Nationalpark im Westen Kanadas mit einer weiteren Abfahrt und dem abschliessenden Super-G weiter. Nach der wetterbedingt abgesagten Abfahrt am Freitag hoffen auch die Männer in Beaver Creek auf zwei weitere Weltcupstarts.