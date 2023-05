PSG-Abschied? Messis Tränen konnten in Paris nicht trocknen Lionel Messi wird nach einem unerlaubten Kurz-Trip nach Saudi-Arabien suspendiert. Wieder droht ein abruptes Ende. Nur dürften diesmal keine Tränen fliessen.

Lionel Messi vergiesst beim Abschied von seinem Herzensklub FC Barcelona viele Tränen. Bild: Keystone

Tränen. Viele Tränen. Noch bevor Lionel Messi Anfang August 2021 überhaupt ein Wort über die Lippen brachte, musste das Taschentuch her. Der argentinische Superstar verkündete im Auditorium des FC Barcelona nach 21 Jahren das Ende. Eine abrupte Trennung, die keiner wollte. Weder er noch sein Herzensklub. Doch die klammen Katalanen waren in einer ausweglosen Situation, konnten sein Gehalt trotz geplanter Lohnreduktion nicht mehr stemmen.

Nicht mal eine Woche zog ins Land, ehe sich der siebenfache Weltfussballer des Jahres auf den Weg machte, um das gebrochene Herz zu heilen. In der Stadt der Liebe. Im Star-Ensemble von Paris Saint-Germain sollten die Tränen trocknen, Titel den dramatischen Abschied vergessen machen. Der Zauberfloh versetzte die Franzosen bei seiner Ankunft in Ekstase. Doch nun steht der 35-Jährige vor einem Scherbenhaufen. Nach zwei Jahren entpuppt sich diese Liaison als grosses und teures Missverständnis.

Suspendierung nach unangemeldetem Kurz-Trip

Wer hätte gedacht, dass Saudi-Arabien so viel Grünflächen zu bieten hat, fragte Messi seine 458 Millionen Follower auf Instagram. Zu Beginn der Woche gönnte sich der Weltmeister einen Kurztrip ins umstrittene Königreich, um dort in seiner lukrativen Funktion als Werbebotschafter zu wirken. Um dem angeschlagenen Image ein wenig auf die Sprünge zu helfen, wurde Messi zusammen mit seiner Frau und den beiden Söhnen im Märchenland abgelichtet. Mal bei der Rehfütterung, mal mit Pferd, mal im Spielpark.

Weniger Freude an den verbreiteten Urlaubsbildern hatte der Arbeitgeber des Superstars. Am Sonntag mussten sich Messi, Mbappé, Ramos und Co. im heimischen Stadion dem FC Lorient von Nati-Keeper Yvon Mvogo 1:3 geschlagen geben. Der angesäuerte PSG-Trainer Christophe Galtier soll seiner Star-Truppe entgegen der ursprünglichen Planung die Freitage gestrichen und zu Wochenbeginn Trainings angesetzt haben. Doch da war der 35-Jährige bereits weg. Angeblich unangemeldet.

Bei seiner Rückkehr brummten ihm die Klub-Verantwortlichen eine Strafe auf. Messi wird für zwei Wochen suspendiert, erhält während dieser Zeit keinen Lohn und darf auch nicht am Training teilnehmen. Die Disziplinarstrafe kommt zu einem äusserst ungünstigen Zeitpunkt. Zwar liegt PSG fünf Runden vor Schluss noch fünf Punkte vor Marseille, doch eigentlich strebte man mit Messi eine Verlängerung des auslaufenden Kontrakts an.

Abschied steht kurz bevor

PSG und Messi (links) sind in der diesjährigen Champions-League-Kampagne wiederum im Achtelfinal gescheitert. Bild: Keystone

Gemäss französischen Medienberichten ist dieser Plan nun definitiv vom Tisch. Nach seiner Suspendierung hat Messi noch drei Partien im Pariser Trikot vor der Brust. Das grosse Ziel wurde verfehlt. Mit einem Jahresgehalt von rund 40 Millionen Franken wurde der Superstar an die Seine gelotst, um die Champions League zu gewinnen. Beide Male war im Achtelfinal Endstation. Der Gewinn der französischen Meisterschaft nur eine Pflichtaufgabe. In der laufenden Meisterschaft kam der Argentinier in

28 Partien immerhin auf 30 Skorerpunkte (15 Tore), liess seine Extraklasse sporadisch immer wieder aufblitzen. Doch das vermochte die Anhänger, die ihn auspfiffen, nicht über die Königsklassen-Enttäuschung hinwegzutrösten.

In Frankreich ist man sich sicher, dass sich die Wege von Messi und PSG im Sommer wieder trennen werden. Inter Miami, Al-Hilal aus Saudi-Arabien und eine Rückkehr zum FC Barcelona sollen die Alternativen sein. Nur eins ist sicher: Tränen werden diesmal beim Abschied keine fliessen.