Abtwils Senioren verpassen den Finaleinzug ganz knapp

Die Ü40-Fussballer des FC Winkeln gewannen den Schweizer Cuphalbfinal gegen Frauenfeld etwas glücklich mit 3:5 nach Elfmeterschiessen. Damit qualifizierte sich das Seniorenteam Winkelns erstmals in der Geschichte des Vereins für den Schweizer Cupfinal. Die Begegnung begann ausgeglichen. Doch die Thurgauer erzielten schon in der ersten Viertelstunde das Führungstor. Die Winkler bemühten sich in der Folge um den Ausgleich. Dank einem glücklich zu Stande gekommenen Elfmeter glichen sie nach rund einer halben Stunde zum 1:1 aus. Christoph Noser verwandelte sicher vom Punkt. Nachdem die zweite Hälfte torlos blieb, kam es zum Elfmeterschiessen. Die St.Galler behielten die Nerven und konnten sich als Sieger feiern lassen. Damit spielt die Ü40-Mannschaft am 25. Mai im Wallis um den Schweizer Meistertitel.