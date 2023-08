Super League Abubakar wird zum FCL-Hoffnungsträger – die Luzerner kommt der Ex-Krienser aber teuer zu stehen Der FC Luzern holt Ex-Kriens-Stürmer Asumah Abubakar von Ligagegner FC Lugano. Seine Tore braucht Schlusslicht Luzern für den Klassenerhalt.

Zurück in der Innerschweiz: Der 24-jährige Ghanaer Asumah Abubakar in der Swisspor-Arena. Bild: PD (Luzern, 14. Januar 2022)

Asumah Abubakar befand sich am Freitag kurz vor 14.30 Uhr wieder auf dem Krienser Kleinfeld. Nicht im Stadion, wo er eineinhalb Jahre für den SCK stürmte und der auffälligste Spieler der Mannschaft des damaligen Trainers Bruno Berner war, sondern auf dem Trainingsplatz, der ebenfalls aus einem Kunstrasen der neueren Generation besteht.

Nur ist der 24-jährige Stürmer nicht zu den Grün-Weissen zurückgekehrt, sondern trainiert und spielt neu für die blau-weissen Nachbarn von der Allmend. Der FC Luzern trainiert regelmässig in Kriens. Dort fand gestern die erste Übungseinheit mit Asumah Abubakar statt. Der Mann aus Kumasi in Ghana, der auch einen portugiesischen Pass hat, wirkte zu Beginn noch etwas scheu in dem fast wieder kompletten FCL-Kader. Aber sein ghanaischer Landsmann Samuel Alabi dürfte Abubakar die Eingewöhnung erleichtern.

Am Mittwoch noch Lugano-Torschütze gegen Basel

Abubakar hatte am Mittwoch noch ein Testspiel für seinen bisherigen Arbeitgeber FC Lugano bestritten. Im heimischen Cornaredo schoss er die Südtessiner bei der 1:2-Niederlage gegen Ligakonkurrent FC Basel 1:0 in Führung. Der 1,83 Meter grosse Angreifer scheint fit und in Form zu sein, denn er absolvierte für das Team von Mattia Croci-Torti die gesamte Matchdauer.

Bloss einen Tag später verdichteten sich die Zeichen, dass Abubakar nach nur einem Jahr in Lugano zurück in die Kapitale der Innerschweiz wechseln könnte. Am Freitagmorgen war dann klar, dass der ballgewandte und schnelle Stürmer den FC Luzern im Kampf um den Ligaerhalt unterstützen wird. Um 13.31 Uhr bestätigte der Klub die Verpflichtung von Asumah Abubakar. Er hat beim FCL einen Vertrag bis zum 30. Juni 2024 unterzeichnet.

Vorrunde: 13 Mal in der Startelf des Tabellenvierten Lugano gestanden

Für Lugano hatte der Stürmer in 37 Super-League-Partien 5 Tore erzielt und 2 Torvorlagen gegeben. Während der laufenden Saison schoss Abubakar im Direktduell in der Swisspor-Arena beim 3:2-Sieg von Lugano gegen Luzern den 1:0-Führungstreffer. In 18 Spielen der Vorrunde stand er beim Tabellenvierten 13 Mal in der Startelf, wurde viermal eingewechselt und einmal blieb er auf der Bank. Er schoss drei Saisontore.

Asumah Abubakar (links) schiesst für Lugano gegen Fabian Frei (Mitte) und Timm Klose (rechts) vom FC Basel das 1:0-Führungstor. Bild: Marc Schumacher/Freshfocus (Basel, 31. Januar 2021)

Beim Schlusslicht FC Luzern ist Abubakar der Hoffnungsträger im Kampf um den Ligaerhalt. Denn der geschmeidige Offensivmann ist nicht nur ein guter Dribbler, sondern kann den Ball auch tief in der gegnerischen Zone halten – und genaue Pässe schlagen. Der FCL hatte während der Hinrunde nicht nur eklatante Abwehrprobleme offenbart, sondern auch im Angriff länger nicht gesehene Schwierigkeiten in Ballbesitz gezeigt. Oft wurde die Kugel 20 bis 30 Meter vor dem Tor des Kontrahenten entweder als Folge von ungenauen Zuspielen oder technischen Fehlern der Spieler verloren – und bot so dem Gegner die Gelegenheit für schnelle Gegenstösse. Das Torverhältnis von 20:36 des Tabellenletzten bedeutet auch: Lediglich Lausanne hat weniger Tore erzielt (18) – und nur St. Gallen (39) und Lausanne (37) haben mehr Gegentreffer bekommen.

Luzern-Sportchef Remo Meyer: «Ein steter Unruheherd auf dem Platz»

Ein gesunder und fitter Asumah Abubakar wird bei den Innerschweizern für eine Verbesserung der spielerischen Qualität sorgen. Davon ist natürlich auch FCL-Sportchef Remo Meyer überzeugt, in der Medienmitteilung des Klubs lässt er sich wie folgt zitieren: «Wir sind überzeugt, dass uns Asumah Abubakar mit seinen Qualitäten in der Offensive verstärken wird.» Und:

«Er ist auf dem Feld ein stetiger Unruheherd und besitzt zudem die nötigen Skorerqualitäten, die wir benötigen.»

22 Tore für den SC Kriens in der Challenge League erzielt: Asumah Abubakar (vorne) jubelt im Kleinfeld über einen Treffer gegen Xamax. Bild: Pius Amrein (Kriens, 19. September 2020)

Überragend geskort hatte Abubakar in der Schweiz in der Challenge League beim SC Kriens: In der Saison 2019/20 lieferte er in 36 Spielen 15 Tore und 6 Assists zum hervorragenden Platz 5 des SCK. In der Spielzeit 2020/21 absolvierte er die Vorrunde für Kriens, schoss in 11 Spielen 7 Tore und gab 6 Vorlagen. Lugano kaufte Abubakar vor einem Jahr für etwas mehr als 100 000 Franken. Luzern muss Lugano jetzt fast 500 000 Franken für den Profi zahlen.

Debüt im Testmatch gegen den FC Winterthur

Am Samstag um 14.30 Uhr wird Asumah Abubakar erstmals im blau-weissen Luzern-Dress im Einsatz stehen. Er trägt die Nummer 21. Der FCL empfängt den FC Winterthur mit Coach Alex Frei zum Testspiel in der Swisspor-Arena. Der Eintritt auf der offenen Haupttribüne ist frei – es gilt die Zertifikatspflicht (3G).