Schwinger Marcel Bieri: In Dreiergruppen Karten spielen

Die Kranzfestsaison beginnt traditionell mit den Kantonalfesten, der dritthöchsten Kategorie. In der Innerschweiz würden zwischen dem 3. Mai und dem 7. Juni das Zuger (in Baar), das Ob-/Nidwaldner (in Giswil), das Schwyzer (in Muotathal), das Luzerner (in Rothenburg) und das Urner Kantonalfest (in Erstfeld) stattfinden. Noch ist nichts definitiv entschieden, doch in dieser Saison dürfte keines dieser Feste am geplanten Datum durchgeführt werden können. «Eine mögliche Variante wäre, sämtliche Kantonalfeste um ein Jahr zu verschieben», sagt Peter Achermann, der Präsident des Innerschweizer Schwingerverbands. Der ISV sei mit allen Organisationskomitees in Kontakt. Anfang kommender Woche werde ein Entscheid fallen, sagt Achermann.



Eine Verschiebung in den Herbst dieses Jahres dürfte sich in vielen Fällen als kompliziert herausstellen. So ist vielerorts nicht klar, ob man Anlagen wie Sportplätze und Turnhallen auch im Herbst wieder mieten könnte. Beim Zuger Kantonalen, das am 3. Mai in Baar geplant wäre, heisst es, das Fest finde «realistisch gesehen» am 3. Mai nicht statt. Weitere Informationen würden folgen. Ausserhalb der Zentralschweiz wurden schon drei Kranzfeste abgesagt. Nach den Kantonalfesten stünden ab dem 14. Juni (Stoos-Schwinget) die Berg- und Teilverbandsfeste auf dem Programm. Höhepunkt der Saison wäre das Jubiläumsschwingfest des Eidgenössischen Schwingerverbandes in Appenzell am 30. August. (cza)