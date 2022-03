Achtelfinal Erhobenen Hauptes verabschiedet: Der FC Basel scheidet nach 1:2 im Rückspiel gegen Marseille aus der Conference League aus Der FC Basel scheitert im Achtelfinal der Conference League trotz guter Rückspielleistung an Olympique Marseille. Obwohl die Basler gut beginnen, verlieren sie am Ende wie schon im Hinspiel mit 1:2.

Der FC Basel um Vorkämpfer Taulant Xhaka zeigt eine starke Leistung – und muss am Ende dennoch das Ausscheiden verarbeiten. Keystone

Zwölf Minuten hält sie an. Diese Ekstase, diese Elektrizität im Stadion. Zwölf Minuten nach dem 1:0 in der 62. Minute für den FC Basel, erzielt durch Dan Ndoye. Nach dem Treffer brechen die Bänne. Ersatzspieler und Staff stehen auf dem Feld, jubeln. Und hoffen.

Denn mit diesem einen Tor erspielt sich der FC Basel nach dem 1:2 aus dem Hinspiel in diesem Achtelfinale der Conference League gegen Olympique Marseille die Verlängerung. Und so, wie der FCB in diesen 62 Minuten vor dem Treffer auftritt, da traut man ihm zu, dass er so spätestens in der Verlängerung die Wende schaffen könnte.

Aber nach zwölf Minuten bröckelt diese Hoffnung schon wieder. Weil Marseille nach dem Rückstand beginnt, seine eigentliche Stammelf einzuwechseln. Im Vergleich zum Hinspiel hatte Jorge Sampaoli gleich fünf Mal rotiert. Es machte ganz den Eindruck, als unterschätzte der Marseille-Coach die Basler nach dem Hinspiel ein wenig.

Und nach den Wechseln passiert dann, was der FCB tunlichst verhindern wollte: Der Gast trifft. Weil Tomas Tavares und Noah Katterbach ihren Gegnern zu viel Raum lassen, kann am Ende auch Heinz Lindner nicht mehr verhindern, dass die Franzosen den Treffer zum Weiterkommen erzielen. «Nach dem Spiel kann man sagen, dass dieses 1:1 mental der Knackpunkt war», sagt Michael Lang.

Starke Reflexe von Lindner – schon vor dem Penalty

Dass die Franzosen aber erst so spät treffen, das ist vor allem Heinz Lindner zu verdanken. Der FCB spielt zwar wirklich ansprechend, solidarisch, dynamisch, steht hoch und nimmt jeden Zweikampf an. Er lässt aber doch ab und an Chancen zu. So hext Lindner nicht nur in zwei Situationen gleich doppelt, sondern hält er gar noch den Penalty in der 33. Minute.

Er taucht beim Schuss von Amine Harit genau so reflexstark wie in den erwähnten Doppel-Chancen-Szenen und bügelt so Wouter Burgers unfassbar blödes Foul aus, welches dem Penalty-Pfiff voran ging.

Die Basler ihrerseits erspielen sich aber auch starke Szenen. Liam Millar in der 14. und Sebastiano Esposito in der 20. Minute verpassen nur knapp. Phasenweise setzt der FCB richtig Druck auf, lässt den Ball laufen. Das Spiel der Basler macht Freude. Und man fragt sich: Wieso nicht immer so? Die Führung ist dann auch nicht unverdient und schön heraus gespielt. Esposito flankt auf Ndoye am zweiten Pfosten, der köpft ein.

Marseille gleicht dann aber nicht nur aus, sondern legt in der Nachspielzeit gar noch nach und gewinnt damit auch das Rückspiel mit 2:1. Dass der FCB so schliesslich in diesem Achtelfinale der Conference League an Marseille scheitert, ist summa summarum okay. Michael Lang sagt:

«Über beide Spiele gesehen war Marseille die bessere Mannschaft. Aber wir haben gezeigt, dass wir an einem guten tag mit einem französischen Spitzenteam mithalten können.»

Es ist aber nicht nur das, worauf die Basler stolz sein können. Sondern auf die Reaktion auf das Hinspiel – und die ganze Conference-League-Kampagne. «Von Ersterem können wir uns nichts kaufen, im Moment schmerzt es einfach», sagt Lang. Den Stolz auf die Kampagne spricht sein Kollege Lindner an, und verspricht: «Wir greifen nächste Saison wieder in Europa an.»

Dort dürften die Schweizer Teams dank der starken Kampagne des FCB ab 2023/2024 wieder zwei Startplätze in der Champions-League-Quali haben. Dinge, auf die man sich vielleicht nach einmal schlafen freut. Dann, wenn die Basler vielleicht auch realisieren wird, wie stark sie gestern waren. Und dass sie sich erhobenen Hauptes verabschiedet haben.