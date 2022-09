Unihockey Ad Astra wird erstmals geschlagen Zwei Punkte aus zwei Spielen: Die Obwaldner siegen am Samstag in der NLB gegen Ticino Unihockey mit 8:7 nach Verlängerung. Am Sonntag müssen sie aber eine 6:7-Heimniederlage gegen Fribourg einstecken.

Ad Astra mit Isak Stöckel (am Ball) erlebte ein Wochenende mit Hochs und Tiefs. Bild: Eveline Beerkircher (Sarnen, 25. September 2022)

Wenige Sekunden vor Schluss nahm Isak Stöckel ein letztes Mal Mass. Doch der Abschluss des aktuell Führenden der NLB-Skorerliste fand den Weg zum Tor für einmal nicht. Der Ball wurde von einem eigenen Mitspieler geblockt, der dem gegnerischen Torwart die Sicht verdecken wollte. So jubelten am Schluss die Gäste aus Fribourg über drei gewonnene Punkte im Obwaldnerland.

«Bis jetzt waren alle unsere vier Saisonspiele resultatmässig eng. Diesmal leider mit dem schlechteren Ende für uns», konstatierte Verteidiger Marcel Kramelhofer am Sonntagabend nach der Partie gegen Fribourg. «Trotz der Niederlage stimmt mich zuversichtlich, dass wir auch heute wieder Charakter gezeigt haben. Auch wenn unsere Reaktion letztlich zu spät kam und wir den Kürzeren gezogen haben.»

Ad Astra entgleitet das Spiel im Mitteldrittel

In einer zu Beginn eher zerfahrenen Partie zwischen Ad Astra Obwalden und Floorball Fribourg war zunächst das Heimteam vermehrt in Ballbesitz. Und trotzdem lagen die Obwaldner nach den ersten 20 Minuten mit 2:3 in Rückstand. Den Treffer zur 2:1-Führung von Captain Markus Furrer in der 17. Minute beantworteten die Gäste aus dem Üechtland mit einem Doppelschlag kurz vor dem Seitenwechsel. Diese beiden Treffer gaben den Freiburgern sichtlich Aufwind. Bis zur Spielmitte zogen die Gäste auf 2:5 davon.

«Wir haben uns in dieser Phase schwergetan bei unseren Spielauslösungen. Zudem haben wir viele Bälle in der Mittelzone verloren und so Fribourg zum Kontern eingeladen», analysierte Marcel Kramelhofer das Geschehen in Sarnen. Die deutliche Führung der Gäste war zu diesem Zeitpunkt jedenfalls nicht unverdient.

Eine weitere Co-Produktion der beiden Schweden Edholm und Stöckel brachte Ad Astra in der 33. Minute auf 3:5 heran. Der Glaube an die Wende war darum vor dem dritten Abschnitt intakt. Weiter genährt wurde dieser Glaube der Obwaldner nach Eglis schönem Volley-Treffer zum 4:5. Aber auch darauf hatten die Freiburger wieder die richtige Antwort bereit: Mit zwei weiteren Treffern bis zur 52. Minute schafften sie die letztlich entscheidende Differenz. Das Heimteam bäumte sich zwar nochmals auf, die Hypothek erwies sich jedoch als zu gross. Die erste Niederlage im vierten Saisonspiel war Tatsache.

Knapper Sieg nach Offensivspektakel im Tessin

Bereits am Samstag war Ad Astra im Einsatz – und zwar in Bellinzona. Gegen Ticino Unihockey resultierte nach einer mit offenen Visieren ausgetragenen Partie ein knapper 8:7-Erfolg nach Verlängerung. «Für mich war das ein klassisches Ticino-Spiel: ein ständiges Hin und Her, mit vielen Emotionen auf dem Feld und auf der Tribüne. Genau die Art von Spiel, die den Tessinern liegt», meinte Kramelhofer. Die Obwaldner lagen auf der Südseite des Gotthards zwischenzeitlich mit 0:3 und 1:4 in Führung, aber bis zur 38. Minute entglitt ihnen das Spiel. Am Ende war es Eberhardt, der in der Verlängerung das siegbringende 8:7 erzielte. Schöne Randnotiz: Der 17-jährige Torhüter Lars Birchmeier konnte in seinem ersten Einsatz für das Fanionteam einen Sieg feiern. Somit liegt Ad Astra nach vier Partien im vorderen Tabellendrittel. «Darauf lässt sich aufbauen», so Kramelhofer.