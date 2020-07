Adligenswiler Wildwasserkanute Linus Bolzern zweifacher Schweizer Meister auf der Engelbergeraa Bei den Schweizer Meisterschaften der Wildwasserkanuten auf der Engelbergeraa gewinnt Linus Bolzern Gold auf der Langdistanz und im Sprint. Überzeugen konnten auch die jungen Nidwaldner Kanutinnen und Kanuten.

Schweizer Meister Linus Bolzern vom Kanu Club Luzern (mitte) bei der Siegerehrung der Langdistanz, flankiert von Robin Häfeli (links) und Nico Meier (beide Solothurn). Bild: PD

Wegen zahlreicher aufgrund von COVID-19 abgesagter Wettkämpfe wurde das traditionell vom Kanuclub Nidwalden organisierte Titlis River Race auf der Engelbergeraa am letzten Wochenende zur nachgeholten Schweizermeisterschaft der Wildwasserkanutinnen und -kanuten in allen Kategorien. Nachdem die Organisatoren die Strecke für das klassische Rennen vom Samstag wegen des Regens am Vortag verkürzen mussten, konnte am Sonntag der Sprint wie geplant im «Steingärtli» in Dallenwil durchgeführt werden. Trotz eher geringer Beteiligung der Schweizer Klubs entwickelte sich dank einigen Teilnehmenden aus Deutschland ein spannender Wettkampf.

Dabei zeigte der 21-jährige Linus Bolzern vom Kanu Club Luzern, dass er die wettkampflose Zeit am besten überstanden hat. Der Adligenswiler gewann sowohl auf der Langdistanz wie auch im Sprint und holte sich damit zwei weitere Schweizer Meistertitel.

Linus Bolzern während den Weltmeisterschaften auf der Muota 2018. Bild: Alexandra Wey/Keystone (Muotathal, 31. Mai 2018)

Die Nidwaldner Kanutinnen und Kanuten sind bekannt für ihre Stärke im Nachwuchs und beweisen vor allem auf dem Wildwasser immer wieder, dass der Weg an die nationale Spitze über sie führt. So konnte der ausrichtende Kanuclub Nidwalden bereits am Samstag nach dem klassischen Rennen vier Meistertitel feiern. Janis Amstad aus Beckenried sicherte sich den Titel bei den Junioren, Aaron Schmitter aus Ennetbürgen gewann bei den Schülern und etwas überraschend gelang dem vor dem Rennen neu zusammengesetzten Kanadier Zweier mit Nora Zeder (Ennetbürgen) und Jonah Müller (Buochs) ebenfalls der Sprung ganz oben aufs Podest. Zudem gewannen Janis Amstad, Jonah Müller und Aaron Schmitter gemeinsam noch den Titel in der Junioren-Mannschaft.

Nidwaldner Junioren-Team sorgt für eine kleine Sensation

Bereits früh ging es am Sonntag dann mit der Schweizer Meisterschaft im Sprint weiter. Zum ersten Mal wurde dabei der Titel bei der Elite über einen Finallauf ausgefahren. Bei den Herren zeigte der frisch gebackene Junioren-Schweizer-Meister Cornel Bretscher aus Buochs eine starke Leistung und wurde in der höheren Alterskategorie Dritter - hinter Linus Bolzern und dem Solothurner Robin Häfeli. Aaron Schmitter gelang bei den Schülern das Double und er sicherte sich nach dem Titel über die klassische Distanz auch im Sprint Gold. Wieder zurück in der ursprünglichen Besetzung Müller-Bretscher ging auch der Titel im Kanadier-Zweier an die Einheimischen.

Eine kleine Sensation gab es beim abschliessenden Mannschaftsrennen. Das Junioren-Team aus Nidwalden mit Cornel Bretscher, Janis Amstad und Jonah Müller zeigte ein ausserordentliches Rennen und gewann bei der Elite den Titel. Das favorisierte Solothurner-Team konnten sie mit knapp sechs Zehnteln Vorsprung hinter sich lassen.