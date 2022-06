Rollhockey Der Abstieg droht: Alles entscheidende Doppelrunde für den RHC Uri Die Urner müssen am Wochenende beide Spiele gewinnen und sind zudem auf Schützenhilfe angewiesen, um in der NLA zu verbleiben.

Captain Joshua Imhof bestreitet seine letzten Spiele für den RHC Uri, er beendet seine lange Karriere. Bild: Urs Hanhart (Seedorf, 23. April 2022)

Dass es für den RHC Uri an diesem Wochenende zumindest einen Abschied geben wird, steht bereits fest. Captain und Aushängeschild Joshua Imhof bestreitet seine letzten beiden Partien nach einer langen und erfolgreichen Karriere für den RHC Uri und als Nationalspieler auf internationalem Parkett.

Während dieser Verlust bereits klar ist, wissen die Urner nach dem Wochenende, ob sie sich nach langen Jahren in der höchsten Spielklasse auch von der NLA verabschieden müssen. Die Lage präsentiert sich für sie vor der Doppelrunde düster. Um auch nächste Saison erstklassig zu spielen, müssen die Urner beide Spiele während regulärer Spielzeit gewinnen. Selbst dann ist der Verbleib in der NLA noch nicht in trockenen Tüchern. Gleichzeitig darf der HC Montreux auswärts gegen das Tabellenschlusslicht RHC Wolfurt maximal einen Punkt holen.

Trotz dieser prekären Ausgangslage bewiesen die Spieler in den vergangenen Trainings, dass die Hoffnung zuletzt stirbt. Sie blicken dem Wochenende mit Zuversicht entgegen. Einmal mehr müssen sie aber auf ihren verletzten Spielertrainer David Esteves verzichten.

Auf starken Torhüter angewiesen

Morgen Samstag tritt der RHC Uri zunächst in Wimmis an. Gegen diese Mannschaft setzte es zuletzt eine klare 2:7-Heimniederlage ab. Scheinbar machtlos sah sich der RHC Uri den Weitschüssen der Berner Oberländer ausgesetzt, die ihren Weg verlässlich ins Tor fanden. Dies gilt es auswärts in Wimmis unbedingt zu korrigieren. Angewiesen wird das Team deshalb auf einen stark aufspielenden Torhüter Marc Blöchlinger sein. Auch Gael Jimenez, Captain und Spielmacher des RHC Wimmis, wird man besonders im Auge behalten müssen. Seine kraftvollen Alleingänge oder Lupfer durch die Mitte sind besonders gefürchtet. Ansonsten liegt es an den Gelb-Schwarzen, das Spieldiktat in den entscheidenden Phasen zu übernehmen und in der Defensive nicht allzu viele Chancen zuzulassen.

Emotionen sind garantiert

Am Sonntag empfängt der RHC Uri dann den von Abstiegssorgen befreiten Tabellenführer RSC Uttigen. Geschenke darf man allerdings auch hier keine erwarten. Mit Tiago Sousa besitzt Uttigen einen Spielmacher mit Skorerqualitäten. Sousa hat die Gabe, in entscheidenden Situationen seine Stürmer in Szene zu setzen. Auswärts in Uttigen ging das Spiel knapp mit 2:4 an die Gastgeber. Zu Hause werden die Urner, wenn alles nach Plan läuft und man die Trainingsleistungen abrufen kann, sicherlich ein Wörtchen um den Sieg mitzureden haben.

Ob es zum Klassenerhalt reicht, wird der RHC Uri spätestens am Sonntagabend wissen. So oder so werden Emotionen garantiert sein. Spielertrainer David Esteves gibt sich vor dem Wochenende kämpferisch: «Wir werden nochmals alles versuchen und am Sonntagabend schauen, ob es gereicht hat oder nicht.» (pd/ars)