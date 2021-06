Tennis Allmends Frauen zeigen Nervenstärke Fünfte und letzte Runde im NLB-Interclub: Die Luzernerinnen schaffen den Ligaerhalt.

Es war eine schwierige Saison für Allmend-Captain Nicole Riner und ihr Team. Philipp Schmidli (Luzern, 12. Juni 2021)

Ganz am Ende des Heimspiels gegen Dählhölzli BE bedankte sich Nicole Riner, die Teamverantwortliche von Allmend Luzern, bei Corinne Erni für die Unterstützung. Erni, die das Amt in dieser Saison an Riner übergeben hat, liess es sich nicht nehmen, die Equipe in der entscheidenden Runde zu coachen, denn Riner bestritt auf Position vier das Startspiel gegen Leandra Vernocchi.

Der 31-jährige Nidwaldnerin, die vor beinahe zwölf Jahren mit Rang 265 die höchste Platzierung in der Weltrangliste erreicht hatte, war die fehlende Spielpraxis immer wieder anzumerken, aber dank ihrer Ruhe und Routine entschied sie diese so wichtige Begegnung mit 6:2, 4:6, 6:1 zu ihren Gunsten.

Auch den zweiten Härtetest bestanden

Sophie Lüscher, Allmends Nummer 2, spielte stark auf und gewann ihre Partie gegen Anina Lanz in zwei Sätzen, womit die Luzernerinnen 2:0 in Führung gingen. Kiara Cvetkovic stand gegen Xenia Knoll auf verlorenem Posten, Sina Amrhein lieferte sich mit Angelina Joy Hug einen Abnützungskampf und verlor knapp in drei Sätzen, die Bernerinnen glichen zum 2:2 aus. Weil aber gleichzeitig in Nyon Tess Sugnaux (N2.20), die Nummer 1 der Gastgeberinnen, gegen Sions Ylena In-Albon (N1.8) 4:6, 3:6 verloren hatte, war der Ligaerhalt der Luzernerinnen bereits nach den vier Einzelpartien geschafft.

Die Teams von Luzern Lido und Zug. Bild: Patricia Schmid Bärtschi (Luzern, 12. Juni 2021)

Allmend hatte eine Woche zuvor in Nyon mit dem 4:2-Sieg den ersten Härtetest bestanden. Mit drei Punkten Vorsprung stieg die Equipe von Nicole Riner in die Entscheidung: Falls die Waadtländerinnen gegen Les Iles Sion 6:0 gewonnen hätten, wären drei Zähler für den Klassenerhalt nötig gewesen, weil bei Punktegleichheit die Direktbegegnung entscheidet. Dank dem Sieg von In-Albon reichten aber die Erfolge von Riner und Lüscher bereits aus.

Der zweite Härtetest war ebenfalls bestanden, die Luzernerinnen zeigten Nervenstärke. «Jetzt sind wir natürlich überglücklich, dass wir in der NLB bleiben», sage Nicole Riner, die von einer schwierigen Saison sprach. «Gegen uns waren die Gegnerinnen jeweils top besetzt angetreten, sodass wir nach drei Runden gerade mal drei Punkte eingespielt hatten. Aber wir haben immer gewusst, dass wir die Qualität zum Ligaerhalt haben.»

Steigt Luzern Lido in die NLA auf?

Mit Luzern Lido stand der Aufsteiger in die NLA bereits eine Runde vor Schluss fest. Die Luzernerinnen gestalteten auch das Heimspiel gegen Zug mit 5:1 erfolgreich. Das Highlight war das Duell der Nummern 1 Jenny Dürst und Martina Hingis. Dürst hatte bereits in der vergangenen Saison die frühere Nummer 1 der Weltrangliste bezwungen – und das gelang ihr auch dieses Mal. Die 22-jährige Zürcherin verlor in einem dramatischen Spiel zwar den Startsatz 2:6, gewann den zweiten Durchgang nach abgewehrtem Matchball aber 7:5. Im Entscheidungssatz musste sich die 40-jährige Zugerin pflegen lassen, weil sie Krämpfe hatte – und beim Stand von 5:4 für Dürst schliesslich das Handtuch werfen. Im letzten Jahr verzichtete Lido auf den NLA-Aufstieg. «Wie es dieses Mal aussieht, ist noch nicht entschieden», sagt Captain Chiara Volejnicek.

Platz 2 für die Männer von Allmend Luzern

Zufrieden: die Allmend-Männer mit Adam Moundir.

Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 15. Mai 2021)

Die Männer von Allmend Luzern bezwangen Thun zum Abschluss vor den eigenen Fans klar mit 7:2. Aber selbst ein 9:0 hätte für den Gruppensieg nicht gereicht, weil Horgen gegen Seeblick ZH 6:3 gewann und sich damit für das NLA-Aufstiegsspiel gegen Belvoir ZH qualifizierte. «Im letzten Jahr holten wir Platz 1, in dieser Saison Platz 2 – damit sind wir sehr zufrieden», bilanzierte Coach Philipp Dillschneider, der sich vor allem aber auch darüber freute, dass das Frauenteam in der nächsten Saison wieder in der NLB aufschlägt.