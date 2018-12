Als Fussball im Krieg vereinte: der Weihnachtsfrieden 1914

Kinder und Jugendliche erleben in Flüchtlingslagern durch Sport seltene Augenblicke der Freude. (Bild:AP)

Sport lässt auch heute noch Menschen ihr Leid für kurze Zeit vergessen. Für Flüchtlinge ist er ein Zufluchtsort und für Kinder und Jugendliche aus sozialen Brennpunkten eine Lebensschule. Altbundesrat Adolf Ogi erlebte als UNO-Sonderbotschafter, wie Sport Menschen Freude schenkt und Werte vermittelt. Für Schweizer bedeutet Sport Zeitvertreib, Spass und Bewegung. Fernseh-Anstalten und Zeitungen zeigen derweil immer wieder Bilder von Kindern, die unter widrigsten Umständen, beispielsweise in improvisierten Flüchtlingslagern, mit einem Lachen im Gesicht Fussball oder ähnliches spielen.

Für einen Moment scheint all das Traumatische in den Hintergrund zu rücken, das die Kinder erlebt haben. All die Freunde und Verwandten, die sie verloren haben. Im Krieg ist Sport ein Zufluchtsort von den unsäglichen Lebensumständen, der zeigt, dass doch noch Freude empfunden werden kann. Für Menschen, vor allem Kinder, die vor Krieg oder Konflikt geflohen sind und in einem Flüchtlingslager Unterschlupf gefunden haben, ist Sport essenziell.

Altbundesrat Adolf Ogi, von 2001 bis 2007 Sonderberater für Sport im Dienste von Entwicklung und Frieden im Auftrag der UNO, erlebte dies aus erster Hand, unter anderem bei einem Besuch eines Flüchtlingslagers in Uganda. «Sport lässt die Kinder alles um sie herum kurz vergessen», sagt Ogi. Eltern und Helfer in den Lagern sind froh um einen positiven Fixpunkt in Zeiten des Leids und der Ungewissheit. Sport gibt dem Lageralltag Struktur, hält die Kinder auf Trapp und bringt miteinander in Kontakt. Sport bringt Farbe in ihren grauen Alltag, und nimmt dabei kaum Ressourcen in Anspruch.

Ogi sagt: «Den Anblick von Kindern, die trotz traumatischer Erfahrungen durch Sport Freude erleben, vergisst man nie, nie, nie!», sagt Ogi. Sport vermittelt auf spielerische Weise fundamentale Werte Der ehemalige Sonderbotschafter verweist denn auch darauf, dass Sport nicht nur in Krisengebieten eine wichtige Rolle zukommt. Sport sei generell eine Lebensschule, sagt Ogi. An Orten, wo der Rechtsstaat nur spärlich zugegen und Selbstjustiz an der Tagesordnung ist, vermittelt Sport Werte, die für eine Gesellschaft von grundlegender Wichtigkeit sind: Respekt, Fairness, Gewaltlosigkeit.

Ogi nennt als Beispiel die kolumbische Grossstadt Medellín, die Anfang des 21. Jahrhunderts noch einer der gefährlichsten Orte der Welt war. Ohne Schiedsrichter liess man die Kinder und Jugendlichen gegeneinander Fussballspielen. So sollten diese lernen, auf friedliche Weise mit Niederlagen umzugehen und Meinungsverschiedenheiten ohne Gewalt zu lösen, sagt Ogi. An kriesengeschüttelten Orten fernab der geheizten Turnhallen, der top-ausgestatteten Fitnesscentern, und der gefüllten Stadien, kann Sport so viel mehr sein als blosser Zeitvertreib. (pw)