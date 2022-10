Handball Der KTV Altdorf bekundet Mühe bei Penalty-Festival Nur dank eines guten Endspurts setzen sich die Altdorfer Handballer gegen Underdog Muri mit 25:23 durch.

Goalie Fabio Arnold war mit drei parierten Siebenmetern einer der Altdorfer Matchwinner. Bild: Urs Hanhart (Altdorf, 1. Oktober 2022)

Ein derart kurioses Spiel wie am Samstag gab es in der Altdorfer Feldli-Arena wohl noch nie zu sehen, verhängten doch die Unparteiischen insgesamt sagenhafte 17 Penaltys. Im Schnitt gab es fast alle drei Minuten einen Siebenmeter zu sehen. Auf Seiten der Platzherren brillierte Spielmacher Florian Henrich, der alle acht Strafwürfe souverän einnetzte und damit zu einem von zwei Matchwinnern avancierte. Der andere Held war Altdorf-Keeper Fabio Arnold. Er brachte das Kunststück fertig, drei von acht Siebenmetern zu parieren, womit er einen wesentlichen Beitrag zum hart erarbeiteten Heimsieg leistete.

Bereits die völlig zerhackte Startphase verkam zu einem wahren Penalty-Festival. Beide Teams erzielten in den ersten zehn Minuten je drei Treffer, allesamt via Siebenmeter. Erst das siebte Tor fiel aus dem Spiel heraus. Die klar favorisierten Gastgeber taten sich gegen den krassen Aussenseiter Muri, der in den ersten fünf Meisterschaftsrunden nur einen Sieg einfahren konnte, erstaunlich schwer. Bis zur 18. Minute gerieten sie mit drei Längen (6:9) ins Hintertreffen. Immerhin konnten sich die Altdorfer gegen Ende der ersten Halbzeit etwas steigern und den Rückstand bis zur Pause auf 12:13 verkürzen.

«Mit der heutigen Leistung bin ich alles andere als zufrieden. Es ist wieder genau das Gleiche passiert wie schon gegen Muotathal. Wir haben unsere Linie verloren sowie viel zu ungeduldig und undiszipliniert gespielt», sagte Altdorfs Trainer Stefan Epp nach dem Schlusspfiff. Sein Ärger bezog sich vor allem auf die Phase zwischen der 35. und 48. Minute, in welcher der KTV-Truppe zahlreiche Fehlwürfe und völlig unnötige Ballverluste unterliefen. Mit drei Treffern war die Ausbeute äusserst mager. Muri machte es deutlich besser und erarbeitete sich einen recht komfortablen Vier-Tore-Vorsprung. «Das einzig Positive in diesem Spiel war unser starker Endspurt und die Tatsache, dass wir die budgetierten zwei Punkte doch noch aus dem Feuer reissen konnten», betonte Epp.

Hochkaräter im Cup

In der Schlussphase kamen die Hausherren kontinuierlich näher heran. Sechs Minuten vor dem Abpfiff bahnte sich die endgültige Kehrtwende an: Henrich markierte mittels versenktem Penalty den 22:22-Ausgleich. Daraufhin parierte Penaltykiller Arnold einen Siebenmeter – und Samuel Wyss bescherte den Urnern die 23:22-Führung. Schliesslich sorgte Flügel Pascal Aschwanden mit zwei wunderschönen Treffern kurz hintereinander für die endgültige Entscheidung. «Wenn man vorne mitmischen will, sollte man eine Mannschaft wie Muri besser im Griff haben», unterstrich Epp, und er fügte noch an: «Gegen einen stärkeren Gegner wäre es heute wohl ins Auge gegangen.»

Bereits am kommenden Donnerstag bekommen es die Altdorfer wieder mit einem Hochkaräter zu tun. Sie treffen im Cup auf Olten, das die dritte 1.-Liga-Gruppe ohne Verlustpunkte anführt. Schon vor rund drei Wochen traten diese beiden Teams gegeneinander an, wobei die Urner knapp mit 25:26 den Kürzeren zogen. Die mit Spannung erwartete Revanchepartie wird um 20.30 Uhr in der Feldli-Halle in Altdorf angepfiffen.