Fussball Abstieg in die 3. Liga ist noch immer möglich: Der FC Altdorf muss weiterhin zittern Der FC Altdorf knöpft Tabellenführer SC Cham ein 1:1-Remis ab. Dennoch ist der Ligaerhalt noch nicht gesichert.

Der Altdorfer Captain Dario Zgraggen (am Ball, im Zweikampf mit dem Chamer Kris Lüthi) erzielt den Ausgleich zum 1:1. Bild: Urs Hanhart (Altdorf, 29. Mai 2022)

Rund 300 Zuschauer erlebten am Sonntag auf der Schützenmatte einen wahren Fussballkrimi, der nichts für schwache Nerven war. Mit einem Heimsieg hätte der FC Altdorf den Verbleib in der 2. Liga regional in trockene Tücher packen können. Die Urner waren sehr nahe dran, den grossen Coup gegen den in dieser Saison erst zweimal bezwungenen Leader SC Cham II zu landen. In der Nachspielzeit, beim Spielstand von 1:1, hatte Oguz Cil den Matchball auf dem Fuss. Er konnte aus 12 Metern abdrücken, wobei ein Verteidiger sein Geschoss noch leicht ablenkte. Dadurch flog die Kugel ganz knapp am Tor vorbei.

«Unter dem Strich ist dieses Unentschieden sicherlich ein gerechtes Ergebnis, auch wenn uns der erhoffte Lucky Punch verwehrt geblieben ist. Gegen das beste Team der Liga einen Punkt zu holen, ist in unserer Situation sicher Gold wert. Ich bin zufrieden mit der Leistung meines Teams»,

bilanzierte FCA-Trainer Dominic Herger nach dem Schlusspfiff.

Cham war in der ersten Halbzeit die stärkere Mannschaft. Die Zuger verzeichneten mehr Ballbesitz und führten spielerisch die feinere Klinge. In der 15. Minute gingen die Gäste durch einen wunderschönen Treffer von Luca Küttel, der gleich mehrere Abwehrspieler umdribbelte und unhaltbar für Keeper Kai Stutz abschloss, mit 1:0 in Führung. Nach der Pause zeigte sich dann ein anderes Bild. Die Platzherren machten Druck und hatten nun deutlich mehr Zug nach vorne.

Nun steht der Cupfinal gegen Littau an

Kurz nach dem Wiederanpfiff fiel nach einem von FCA-Captain Dario Zgraggen raffiniert getretenen Corner beinahe der Ausgleich, und in der 50. Minute hämmerte Silvan Christen haarscharf neben den Kasten. Dann in der 57. Minute unternahm Cham-Goalie Kerim Badertscher einen fatalen Ausflug, der vom Schiedsrichter mit der roten Karte geahndet wurde. Dies deshalb, weil der «Sünder» als hinterster Mann knapp ausserhalb des Strafraums einen Schuss mit den Händen parierte. Bitter für Cham, denn Zgraggen zirkelte den fälligen Freistoss gekonnt über die Mauer unters rechte Lattenkreuz zum 1:1 ins Netz. Dank Überzahl waren in der restlichen Spielzeit praktisch nur noch die Hausherren am Drücker. Aber sie vergaben mehrere gute Möglichkeiten, den Siegtreffer zu markieren. Die Allerbeste war die bereits erwähnte von Cil, wenige Sekunden vor dem Abpfiff.

Weil noch nicht feststeht, wie ob zwei oder drei Teams aus der 2. Liga regional absteigen müssen, ist Altdorf trotz dieser starken Vorstellung noch nicht gerettet. In den zwei verbleibenden Runden könnten die Urner noch auf den 12. Tabellenplatz zurückfallen. Deshalb ist das nächste Meisterschaftsspiel gegen den jetzigen Tabellendrittletzten Willisau vom 12. Juni von entscheidender Bedeutung. Dazu sagte Herger:

«Wir dürfen nicht auf die anderen schauen und müssen die benötigten Punkte nun selber holen. In den letzten Wochen haben wir gut gespielt. Deshalb bin ich überzeugt, dass wir es schaffen.»

Zunächst gilt der Fokus aber dem IFV-Cupfinal. Altdorf empfängt am kommenden Samstag (17 Uhr) auf der heimischen Schützenmatte den FC Littau zum grossen Showdown, dem Herger ebenfalls optimistisch entgegenblickt: «Wenn uns eine ähnlich starke Leistung wie gegen Cham gelingt, haben wir sicherlich gute Chancen, den Pott zu holen, auch wenn Littau sicherlich leicht zu favorisieren ist. Wir steigen mit gestärktem Selbstvertrauen in den Cupfinal.»