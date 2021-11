Cup-Sechzehntelfinals Altdorfer Handballer sind «heiss» auf das Cuspiel gegen den HC Kriens-Luzern Die Sechzehntelfinals im Schweizer Cup werden für drei Zentralschweizer 1.-Ligisten zu einer besonderen Herausforderung.

Der Altdorfer Samuel Wyss am Ball. Urs Hanhart/Urner Zeitung

Vor zwei Wochen feierten die Frauen die Premiere im neuen Modus des Schweizer Cups, nun sind die Männer an der Reihe. Sechzehntel- und Achtelfinals werden am Wochenende erneut in acht Mini-Turnieren ausgetragen. Gleich mehrere Zentralschweizer Teams kommen dabei zu besonderen Duellen mit höherklassiger Konkurrenz. Eines von ihnen ist 1.-Ligist Altdorf, das am Samstag Kriens-Luzern zum Cup-Sechzehntelfinal empfängt. «Als Innerschweizer ist dies natürlich genau das Los, das wir wollten», freut sich Trainer Stefan Epp. Im Training sei spürbar, dass ein Highlight anstehe, «die Spieler sind heiss und gehen noch etwas mehr zur Sache als sonst».

Illusionen mache man sich aber nicht, «wir werden in allen Belangen unterlegen sein», sagt Epp. «Wichtig ist, dass wir zu Beginn dranbleiben, wir wollen nicht schon zur Pause abgeschossen sein. Dann haben auch unsere Fans etwas vom Spiel.»

Mindestens auf 500 Zuschauer hoffen die Urner, Platz im Feldli haben rund 1000. Dank eines Sponsors werden eine Handvoll Auserlesene die Partie auf zwei bequemen Couches just neben den Spielerbänken mitverfolgen können. Volkfeststimmung ist also garantiert, wobei dies für den Verein nichts Aussergewöhnliches ist. Der HCKL ist der elfte Gegner aus der höchsten Spielklasse, der in den letzten 20 Jahren zum Cupduell in Altdorf antritt.

Grosse Momente für Dagmersellen und Emmen

Weitaus weniger verwöhnt sind in dieser Hinsicht die 1.-Ligisten TV Dagmersellen und Handball Emmen, auf beide wartet nun aber eine sehr attraktive Paarung. Dagmersellen empfängt in der heimischen Chrüzmatt-Halle den HSC Suhr Aarau und damit erstmals seit 2011 (Stäfa) wieder einen Klub aus der höchsten Liga. Für Dagmersellen-Chefcoach Martin Prachar kommt es dabei aber nicht zu einem Wiedersehen mit seinem ehemaligen Verein. Seine Trainerpriorität liegt nämlich bei B-Ligist Solothurn und der steht andernorts im Cupeinsatz. Das Coaching übernimmt daher erneut Silvan Graf.

Die Emmer reisen derweil nach Schaffhausen und treffen dort auf St. Otmar St. Gallen. Für die Männer des im Jahr 2009 gegründeten Handballklubs ist es der erste grosse Moment im Cup, noch nie traf man auf einen Vertreter der Schweizer Beletage. Im Weiteren ist die Luzerner Maihofhalle einer der acht Schauplätze des Cup-Wochenendes. Den eigenen Sechzehntelfinal bestreitet 2.-Ligist Borba Luzern gegen B-Ligist Kreuzlingen. Dabei kommt es zu einer temporären Rückkehr von Heiko Grimm in die Zentralschweiz. Der frühere Trainer des HC Kriens-Luzern fungiert bei den Thurgauern als Sportlicher Gesamtleiter. Zudem steht in Luzern Meister Pfadi Winterthur im Cup-Einsatz.

Schweizer Cup. Männer. Sechzehntelfinals. In Altdorf (Feldli). Samstag. 15.00: Yellow/Pfadi Espoirs (NLB) – Stäfa (NLB). – 17.00: Altdorf (1.) – Kriens-Luzern (QHL); Achtelfinal der beiden Sieger am Sonntag, 15 Uhr. In Dagmersellen (Chrüzmatt). Samstag, 18.00: Baden (NLB) – Endingen (NLB). – 20.00: Dagmersellen (1.) – Suhr Aarau (QHL); Achtelfinal am So 16 Uhr. In Luzern (Maihof). Samstag. 14.30: Borba Luzern (2.) – Kreuzlingen (NLB). – 17.00: Appenzell (1.) – Pfadi Winterthur (QHL); Achtelfinal am So 16.45 Uhr. – Weitere Paarungen mit Zentralschweizern. In Schaffhausen (BBC Arena). Samstag. 19.30: Emmen (1.) – St. Otmar St. Gallen (QHL). – In Möhlin (Steinli). Samstag. 20.30: Frick (1.) – Stans (NLB); Achtelfinal am So 17 Uhr gegen Möhlin (NLB) oder Solothurn (NLB).