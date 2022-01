Eishockey Ambri kann die grösste Sensation der letzten Jahre vollbringen Ambri-Piotta besiegt auswärts die SCL Tigers diskussionslos mit 4:0. Damit rücken die Tessiner einem Pre-Playoffplatz ein schönes Stück näher.

Daniele Grassi jubelt über seinen Treffer zum 3:0 gegen die SCL Tigers. Bild: Marcel Bieri/Keystone

Lockerer «Gratis-Sieg» in Langnau (4:0) und nun punktgleich mit dem grossen SC Bern: Ambri kann in dieser Saison der taumelnden Titanen auf Kosten der mächtigen Berner in die Pre-Playoffs vorrücken. Es wäre die grösste Sensation der Neuzeit.

Ambris grosses Glück: Die Ausländer sind das einzige Problem. Alles andere funktioniert. Das hat sich gerade gestern erneut gezeigt. Trainer Luca Cereda und Sportchef Paolo Duca sind unbestritten. Der «eidgenössische Kern» der Mannschaft ist intakt. Dazu passt: Drei der vier Treffer haben Schweizer erzielt. Bei den SCL Tigers ist es gerade umgekehrt: Obwohl gestern nur Harri Pesonen zur Verfügung stand: Die Ausländer sind eigentlich kein Problem. Auch nächste Saison nicht. Vier stehen schon unter Vertrag (Pesonen, Grenier, Saarela, Saarijärvi). Der Rest aber ist weiterhin höchst problematisch: ein «Königstransfer» mit Schweizer Pass ist nicht gelungen. Trainer Jason O’Leary musste bereits durch Yves Sarault ersetzt werden. Unter dem neuen Trainer haben die Langnauer nun schon dreimal verloren: Zweimal gegen die Lakers (3:5, 1:3) und nun eben gegen Ambri.

Wer in Langnau nächste Saison an der Bande stehen wird ist offen. Erste Gespräche mit Michael Liniger (GCK Lions) sind zwar vielversprechend verlaufen. Aber es gibt auch kritische Stimmen, die von Liniger keineswegs restlos überzeugt sind. Auch Thurgaus Stephan Mair, Oltens Lars Leuenberger oder Langenthals Sportchef Kevin Schläpfer werden ins Spiel gebracht. Am Ende dürften die guten persönlichen Beziehungen von Michael Liniger zu Präsident Peter Jakob den Ausschlag geben. Der Vorsitzende wünscht eine Schweizer Lösung.

Ambri hat nur Bedarf auf den Ausländerpositionen

Was dann allerdings später eine Trennung schwieriger machen wird: In der vierten Jahreszeit fallen im Emmental jedes Jahr die letzten Blätter aus den Bäumen und in der fünften Jahreszeit die Trainer aus dem Amt. Gewiss, Paolo Duca hatte grosse Schwierigkeiten, die Ausländerpositionen zu besetzen. Aber es ist einfacher, eine intakte Mannschaft auf nächste Saison mit Ausländern zu ergänzen als um gute Ausländer herum eine Mannschaft zu bauen. Auf den Positionen mit helvetischen Lizenzen wird es in Ambri für nächste Saison keine spektakulären Veränderungen mehr geben. Captain und Verteidigungsminister Michael Fora wird Ambri zwar Richtung Davos verlassen. Aber es ist Paolo Duca gelungen, Dominic Zwerger (gestern wehrhaft und wegen Prügelei in die Kabine geschickt) zu halten. Er sagt, es könnte noch diesen oder jenen Transfer geben.

«Aber keine spektakulären Zuzüge. Wir können zwar Junioren zu Nationalspielern ausbilden und versuchen, sie zu halten. Was nicht immer gelingt. Aber wir haben nicht die Mittel, um Nationalspieler von anderen Klubs zu verpflichten.»

Das ist nicht ganz richtig. Ambri hat auf diese Saison dem SC Bern mit Yanik Burren und André Heim zwei Nationalspieler ausgespannt, die nun in der Mannschaft vorne und hinten eine tragende Rolle spielen. Das war allerdings nur wegen der unfassbaren Torheit des sportlichen SCB-Managements möglich. Von dieser Torheit kann Ambri auch nächste Saison profitieren: Burren und Heim dürften nämlich noch besser werden.