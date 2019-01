American Football: Das Sorgenkind könnte den Super Bowl gewinnen

«Ich werde älter, Tom Brady aber leider nicht.» Wade Philipps hat das gesagt, am Freitag, der Defensivkoordinator der Los Angeles Rams, noch immer rüstig, aber doch 71 Jahre alt. Aus Philipps sprach Ehrfurcht und vielleicht etwas Neid, denn er hat ja recht: Brady, der Quarterback der New England Patriots, ist gemäss Geburtsurkunde 41 Jahre alt. Aber gäbe es dafür nicht Belege, man würde es nicht für möglich halten: Er sieht noch immer aus wie ein überehrgeiziger Mittzwanziger. Das Geheimnis seiner beneidenswerten Gesundheit setzt sich aus Disziplin und einer rigiden Diät zusammen: Er pflegt um 20.30 Uhr zu Bett zu gehen, dazu verzichtet er unter anderem auf Zucker, Alkohol und Koffein. Und trainiert, klar, wie ein Irrer. Er hat ein Buch über seinen Lebensentwurf geschrieben, es heisst «Die TB12-Methode: Wie man ein Leben lang anhaltende Höchstleistungen erreicht». Das Werk schaffte es auf Platz 1 der Bestsellerliste der «New York Times».

Brady schwört auf seltsame Dinge, er sagt, er habe in seinem Leben noch nie eine Erdbeere gegessen, doch seine wichtigste Triebfeder ist der Ehrgeiz. Nichts anderes hat ihn zum erfolgreichsten Quarterback der Geschichte werden lassen, seine fünf Super-Bowl-Siege sind unerreicht. Ein ziemlich schlechter Verlierer Dem Patriots-Teambesitzer Robert Kraft sagte er 2000, nachdem er in der sechsten Runde des NFL-Drafts an 199. Stelle ausgewählt wurde: «Ich bin die beste Entscheidung, die diese Organisation je getroffen hat.» Das wirkte grossspurig, entrückt fast schon, doch Brady hielt Wort, er hält etliche Rekorde, am nächsten Sonntag wird er seinen neunten Super Bowl bestreiten. Es gibt eine ganze Reihe an Teams, die das Endspiel in ihrer Klubgeschichte nicht annähernd so oft erreicht haben. Seinen Erfolgshunger hat das nicht gestillt – Genügsamkeit ist ihm fremd, und er ist ein ziemlich schlechter Verlierer.

Es gibt die Geschichte, dass er einst seinen Schläger zertrümmerte, nachdem er gegen seinen Teamkollegen Danny Amendola ein Pingpongduell verlor. Ein anderes Mal soll er ein Backgammon-Brett quer durch den Privatjet geworfen haben, nachdem er nicht gewann. Sein ehemaliger Mitspieler Darrelle Revis sagt: «Er ist besessen davon, zu gewinnen. Es ist wie eine Krankheit.» Brady muss überall der Beste sein, er hat diesen Anspruch, und das kann anstrengend wirken. Der Saubermann Brady polarisiert mit seiner ununterbrochen zur Schau gestellten Perfektion, mit seiner fehlenden Selbstironie, aber es dominiert die Anerkennung für sein Schaffen, sein Vermächtnis. Brady, als Kind in Nordkalifornien einst Messdiener und Zeitungsverträger, hat es mit Fleiss und Hingabe nach ganz oben geschafft.

Das ist erstaunlich genug – denn er begann erst im Alter von 14 Jahren American Football zu spielen. Reichlich spät, zumal in den USA, wo viele Eltern früh ein Vermögen investieren, um aus ihrem Nachwuchs Profisportler heranzuzüchten. In den Nachwuchsteams ist er zunächst überall Ersatz, doch stets setzt er sich durch – weil er abgebrühter ist. Er profitiert von der Zusammenarbeit mit dem Mentaltrainer Greg Harden, der auch den Rekordschwimmer Michael Phelps betreut. Es gibt Spekulationen darüber, dass Brady und sein Mentor, der Trainer Bill Belichick, im Falle eines Sieges die Karriere beenden und wie Cowboys in den Sonnenuntergang reiten würden, doch darauf sollte die Konkurrenz sich nicht verlassen: Brady kündigte einst an, bis 45 weiterspielen zu wollen, vielleicht einfach, um sich auch diesen Rekord zu holen, er wäre dann der älteste Quarterback in der Historie der NFL. Und wenn die Geschichte einen etwas gelernt hat in der letzten Dekade, dann, dass Tom Brady eigentlich immer erreicht, was er sich in den Kopf gesetzt hat. (nbe)