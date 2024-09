Analyse zum Zustand des Schweizer Eishockeys Dem SCB die Daumen drücken? Ja, natürlich Die erste Vollrunde der National League steht am Freitag auf dem Programm. Weshalb ein erfolgreicher SC Bern gut für das Wohl des Schweizer Eishockeys wäre, verrät Klaus Zaugg. Klaus Zaugg Drucken Teilen

Trainer Jussi Tapola und der SC Bern wollen vorne mitmischen. Bild: Urs Lindt / Freshfocus

Unsere Hockeykultur hat sich in den vergangenen 30 Jahren sportlich und wirtschaftlich in schon fast atemberaubender Weise entwickelt. Zum ersten Mal werden diese Saison wohl mehr als 3 Millionen zu den 364 Qualifikationsspielen und den Playoffs in die Stadien strömen. Aber der Aufenthalt in höchsten Höhen ist nicht ohne Risiko. Ein Ausdruck aus dem nordamerikanischen Sport, der besagt, dass trotz besten Voraussetzungen nicht alles in bester Ordnung ist, bringt den Zustand unseres Hockeys im Herbst 2023 auf den Punkt: «All the tools, but no toolbox.» Alle Werkzeuge, aber keine Werkzeugkiste.

Alles ist vorhanden für eine weitere grandiose Meisterschaft. All the tools. Ob unsere National League tatsächlich die beste neben der nordamerikanischen NHL ist: Darüber kann debattiert werden. Unbestritten hingegen: Sie ist neben der NHL die unterhaltsamste und ausgeglichenste. In einem Umfeld, das wir als Disneyland des Hockeys bezeichnen dürfen. Gute Stadien, vollständige, qualitativ hochstehende TV-Abdeckung, bäumige Löhne, hohes sportliches Niveau, Weltklassespieler in jedem Team und eine ideale Verbreitung der 14 Mannschaften in allen drei Sprachregionen. Und doch steht diese Wunderwelt auf dünnem Eis. Weil die Werkzeugkiste, der Zusammenhalt, die ordnende Kraft abhandengekommen sind. Diese Entwicklung ist leise und fürs Publikum kaum erkennbar und gerade deshalb gefährlich.

Der Verband als Gralshüter des Sportes hat sich mit der National League, dem kommerziellen Kraftzentrum heillos zerstritten. Die höchste Liga ist inzwischen juristisch eigenständig. Nicht mehr der Verband, sondern die Liga kassiert seit einem Jahr die TV- und Vermarktungsgelder in der Höhe von gut und gerne 30 Millionen. An der zweithöchsten Liga ist der Boom der letzten Jahre hingegen vorüber­gegangen. Letzte Saison hat sich gar einer der führenden Klubs (Langenthal) aus wirtschaftlichen Gründen aus der Swiss League verabschiedet.

Die TV-Abdeckung der National League ist formidabel, aber trügerisch. Jedes Spiel wird zwar live übertragen. Aber das öffentlich-rechtliche Fern­sehen hat sich in der neuen Saison erstmals in der Geschichte vollständig aus der nationalen Meisterschaft zurückgezogen. Nach wie vor kann es sich kein Profisport leisten, von den Bildschirmen des nationalen Fernsehens zu verschwinden. Es muss im vitalen Interesse der Liga sein, die SRG und die privaten TV-Stationen gemeinsam im Boot zu behalten.

Die grösste Gefahr ist noch nicht einmal richtig thematisiert worden. Die Kunsteisbahnen auf dem Land bilden das Fundament unseres Hockeys. Aber nicht eine einzige schreibt schwarze Zahlen. Sie müssen durch Zuschüsse aus öffentlichen Kassen subventioniert werden. Vielen droht wegen der hohen Energiekosten das «Aus». Mit jeder Kunsteisbahn gehen über 200 Junioren verloren und mit jedem Junior eine Familie, die sich fürs Eishockey interessiert. Das Fundament bröckelt leise.

Die Tool Box, die Werkzeugkiste, in der alles seine Ordnung und seinen richtigen Platz hat, ist der Verband. Schon immer war es die wichtigste Aufgabe des Verbandspräsidenten, den inneren Frieden im Eishockey zu wahren, die Energien zu bündeln, Vermittler zwischen Amateur- und Profibetrieb zu sein und zur Basis Sorge zu tragen. Eine abgehobene Verbandsfunktionärskaste hat in den letzten Jahren diese Pflichten sträflich vernachlässigt. Die Werkzeugkiste ist nicht mehr aufgeräumt worden. Gerade zum richtigen Zeitpunkt hat mit Stefan Schärer ein neuer Präsident das oberste Amt unseres Hockeys übernommen. Er kann mehr zur Sicherung des Hockey-Wohlstandes beitragen, als er ahnt. Mit ihm hat diese Woche eine neue Ära begonnen, nicht nur eine neue Meisterschaft.

Wir sollten nun zum Wohle unseres Hockeys dem SC Bern die Daumen drücken. Eine Meisterschaft braucht Klubs mit Strahlkraft. Was wäre die Bundesliga mit einem notorisch erfolglosen Bayern München? Eben. Titanen in der Krise sind gut für die kurzfristige Unterhaltung. Aber sie sollten nicht zu lange am Katzentisch sitzen, und der SCB sitzt nun schon vier Jahre dort. Die dynamische Entwicklung der letzten 25 Jahre war nur möglich, weil auch die ZSC Lions und der SC Bern erfolgreich waren. Die Klubs aus der Hauptstadt der Wirtschaft und der Politik. Eishockey muss dort, wo die wichtigen Entscheidungen in diesem Land getroffen werden, ein positiv besetztes Thema sein. In diesem Sinne wäre eine Rückkehr der Stadtberner in die Spitzengruppe zum Wohle unseres Hockeys. Oder um es mit dem oben erwähnten Begriff zu sagen: Der SCB gehört wieder in die obersten Regale unserer Werkzeugkiste.