Analyse zur FIS Der Skiverband hat ein Problem – seinen Präsidenten Obwohl der Schnee schmilzt und die Temperaturen auf sommerliche Werte steigen, liefert der Wintersport aktuell einen Schwall von atmosphärischen Störungen. Die Verbandsführung der FIS durch Multimilliardär Johan Eliasch sorgt für grosses Unverständnis.

Der neue Präsident Johan Eliasch macht sich rar für jene Kreise, die bislang im Internationalen Skisport ein gewichtiges Wort mitzureden hatten. Urs Flueeler / EPA

Johan Eliasch trat vor elf Monaten als Hoffnungsträger des Skisports an. Vor dem britisch-schwedischen Unternehmer und Multimilliardär präsidierten seit 1951 Schweizer Sportfunktionäre den Internationalen Skiverband FIS. Mit diesen «Berglern» an der Spitze nahm alles seinen geregelten Gang.

Marc Hodler von 1951 bis ins betagte Alter von 80 Jahren und nahtlos anschliessend Gian Franco Kasper während 23 bis zu seinem Tod im Jahr 2021 sorgten für eine unaufgeregte, evolutionäre statt revolutionäre Entwicklung des Skisports. Eine höchst erfolgreich Verbandsführung zwar, aber selten spektakulär. Wieso auch? Schliesslich produzierten die Abfahrtspisten und Sprungschanzen dieser Welt genügend Spektakel.

Die FIS geriet in den vergangenen Jahren zunehmend in Reformstau. Die Digitalisierung der Gesellschaft und das veränderte Konsumverhalten der jungen Generation gingen an Kasper vorbei. In der FIS-Zentrale am Thunersee und bei den grossen Skiverbänden im Alpenraum und in Skandinavien wurde man zunehmend nervös. Wie die Schneefallgrenze stieg auch die Fieberkurve der Skifunktionäre, ab den Sorgen, man könnte die Zeichen der Zeit verpassen und mit dem eigenen Produkt im internationalen Sportmarkt ins Hintertreffen gelangen.

Frischer Wind mit Elias, statt Kandidat aus dem System mit Lehmann

Verständlich also, dass nach 70 Jahren «Hopp Schwiiz» an der FIS-Spitze der Schweizer Kandidat aus dem System im Juni 2021 keine Wahlchance hatte. Obwohl niemand Urs Lehmann die Fähigkeit absprach, ein hervorragender Präsident zu sein.

Doch die Alternative war zu verlockend. Mit Eliasch kam ein Macher, ein Visionär, ein erfolgreicher Geschäftsmann. Er versprach mehr Geld für alle und reihte sich damit ein in jene Sportpräsidenten ein, die mit finanziellen Leckerli ihre Macht erlangen und zementieren. Gianni Infantino bei der Fifa wendet dieses System mit grossem Esprit an.

Nach elf Monaten im Präsidentenstuhl greift der Vergleich von Johan Eliasch mit Infantino noch in einem anderen Bereich. Bei der Ausarbeitung grosser Pläne im kleinen Kreis steht der Besitzer der Skifirma Head dem Walliser Immigrantensohn in nichts nach. Auch Eliasch plant seine einschneidenden Ideen in Form von unerwarteten Tischbomben.

Zentralisierung ohne Rücksicht auf Verluste

Die Zentralisierung der Vermarktung und TV-Rechte, die grundsätzlich auch für die grossen Landesverbände interessant sind und bei guter Umsetzung tatsächlich mehr Einnahmen für die ganze Schneesportfamilie generieren können, wollte Eliasch an der Vorstandssitzung von letzter Woche handstreichartig durchboxen. Die oft zerstrittenen Alpenländer zeigten für einmal Geschlossenheit und wiesen den unausgegorenen Vorschlag ab, alle Rechte per sofort der FIS zu übertragen. Bislang schlossen die Landesverbände TV-Verträge für ihre Rennen ab, entsprechende Deals laufen teilweise noch bis 2026.

Peter Schröcksnadel, der starke Mann im österreichischen Skisport, auf den starken Schultern seiner Stars. Er hat vor einem Jahr für Johan Eliasch und gegen Urs Lehmann gestimmt. Heute würde er anders entscheiden, sagen Insider. Peter Schneider / EPA/KEYSTONE

Nun wird gemunkelt, dass Eliasch sein Lieblingsprojekt am Kongress vom 26. Mai in Mailand durchboxen will. Dort benötigt er eine Zwei-Drittel-Mehrheit. Angesichts der zahlenmässigen Übermacht der kleinen Verbände unter den 130 Mitgliedsnationen machbar. Wieso sollten Brasilien, Nigeria oder Pakistan gegen mehr Zuschüsse für ihre Wintersportaktivitäten stimmen?

Die Popularität von Eliasch bei der Mehrheit der Exoten sorgt auch dafür, dass sich kein Konkurrent für die Präsidentenwahl finden lässt. Selbst wenn gewichtige Skifunktionären zunehmend die Faust im Sack machen und via Medien den Frust ablassen.

Keine Skrupel, mit den eigenen Rennen nach Russland zu gehen

Hauptkritik an Johan Eliasch ist seine fehlende Kommunikation und Information in alle Richtungen sowie die unausgegorene Form seiner Pläne. Zentrale Vermarktung ohne Businessplan? Geht gar nicht! Bereits im kommenden November wieder FIS-Anlässe in Russland? Geht gar nicht! Ein vollkommen neues System von alpinen Kombinationen im Weltcup gleich in zehnfacher Ausführung? Geht gar nicht!

Auch der zweimalige Abstecher der Skifahrer nach Nordamerika zu Saisonbeginn und Saisonende steht in der Kritik. Derart, dass der Rahmenkalender für die Weltcupsaison ebenfalls zur Überarbeitung zurückgewiesen wurde. Der Saisonstart der Skispringer vom 19./20. November in Russland schaffte es zwar im Vorstand, nicht aber in der Technischen Kommission in den Kalender. Die Athleten hätten das in Kriegszeiten mit Garantie nicht mitgemacht.

Diese und weitere Episoden zeugen von fehlendem Realitätssinn. Es macht den Anschein eines im goldenen Käfig sitzenden Multimilliardärs, der den Schnee nicht spürt. Auch das ausgerechnet Head neuer FIS-Ausrüster wird, drückt das mangelnde Fingerspitzengefühl des 60-Jährigen aus. Johan Eliasch zerbricht derzeit ziemlich viel Geschirr. Noch kann er es sich leisten. Ein Problem ist es trotzdem.