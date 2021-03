3:6-Niederlage in Langnau: Das ist ein anständiger Saisonabschluss von Ad Astra Sarnen Ad Astra Sarnen verliert das 16. und letzte Saisonspiel gegen die Unihockey Tigers Langnau mit 3:6.

Roman Schöni (rechts) ist zufrieden mit dem letzten Auftritt der Sarner. Bild: Boris Bürgisser (Sarnen, 23. Januar 2021)

Unihockey Grosser Jubel beim Heimteam nach dem Schlusspfiff: Dank dem 6:3-Sieg gegen Ad Astra Sarnen sicherte sich Langnau im letzten Spiel der Challenge Round das Playoff-Ticket. Obwohl die Emmentaler über die gesamte Spieldauer hinweg mehr Spielanteile besassen und die besseren Chancen als die Obwaldner hatten, war der Sieg erst mit dem sechsten Treffer weniger als eine Minute vor Schluss im Trockenen.

Dass für die Langnauer viel auf dem Spiel stand, war von Anfang an ersichtlich: Im Startdrittel schnürten die Tigers die Sarner mehrfach in der eigenen Spielhälfte ein. «Mit dem 1:3-Rückstand nach den ersten 20 Minuten waren wir definitiv gut bedient», gestand Captain Roman Schöni ein. Der Anschlusstreffer Ad Astras fiel praktisch aus dem Nichts: Markus Furrer nutzte die erste nennenswerte Chance der Gäste zum Anschlusstreffer aus.

Im Mitteldrittel erhöhte das Heimteam dank einem Doppelschlag in der 25. Minute auf 5:1. Erst in der Folge kamen die Gäste besser ins Spiel. Der Lohn: Zwei Treffer von Markström und Sommerhalder. «Im Schlussdrittel war es ein regelrechtes Hin- und her. Mit etwas mehr Effizienz wäre durchaus etwas drin gelegen», meinte Schöni. So endete die Saison zwar mit einer weiteren Niederlage. «Aber grundsätzlich war das eine anständige Leistung zum Abschluss einer schwierigen Saison.» (jh)