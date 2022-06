Rudern An der Sarner Ruderregatta feiern auch die Einheimischen Erfolge Am Pfingstwochenende war ist es endlich wieder soweit: die 36. internationale Sarner Ruderregatta ging über die Bühne.

Volles Achterfeld der Junioren direkt nach dem Start in Sachseln. Bild: Ralf Blase (5. Juni 2022)

Am Samstag konnte die Regatta bei meist sonnigen und teils windigen Verhältnissen durchgeführt werden. Ihrer Favoritenrolle gerecht wurde Aurelia-Maxima Janzen vom SC Caslano im Frauen-Einer der Altersklasse U23, eines der grössten Rudertalente der Schweiz. Ohne Mühe erruderte die amtierende U19-Welt- und -Europameisterin einen Vorsprung von 20 Sekunden auf ihre erste Verfolgerin.

Ebenso als Favorit ins Rennen ging Felician Bossart vom Seeclub Luzern im Elite-Einer der Männer. Ab der 1000-m-Marke vermochte sich der Luzerner von seinen Gegnern zu lösen und seinen Vorsprung bis ins Ziel auf fünf Sekunden auszubauen.

Zweiter Platz bei den Frauen Altersklasse C

Gelohnt hat sich die Anreise aus Brandenburg für Ronja Fini Sturm. Zusammen mit Ladina Meier vom Ruderclub Thalwil gewann sie im Elite-Doppelzweiter der Frauen. Die ambitionierte Crew aus Vésenaz machte es ihnen jedoch nicht leicht und blieb 1750 m gleichauf. Im Elite-Doppelvierer mussten die beiden Bronzemedaillengewinnerinnen der Weltmeisterschaft 2018 im Doppelvierer Leichtgewicht noch mehr kämpfen. Lediglich um eine halbe Bootslänge konnten sie ihre Verfolgerinnen distanzieren. Im Verfolgerboot mit an Bord war Laura Villinger vom Ruderclub Reuss Luzern.

Vor heimischen Publikum gewannen die beiden Sarnerinnen Kylin Lee-Achermann und Claudia Britschgi-Rohrer am Samstag ihren Lauf im Masters Doppelzweier der Frauen der Altersklasse C (Mindestdurchschnittsalter 43 Jahre). Unter den lauten Anfeuerungsrufen des Publikums reichte es am Sonntag gegen die wesentlich jüngere Konkurrenz zu einem hervorragenden 2. Platz.

Die neue Ruderchefin Serafina Merloni vom Seeclub Stansstad konnte mit ihrem Team an der Regatta ebenfalls Erfolge feiern. Nachwuchstalent Rodrigo Costanzo hatte erst am Freitag vor der Regatta einen Ergometertest des Schweizerischen Ruderverbandes absolviert, um sich für den internationalen Wettbewerb Coupe de la Jeunesse der Altersklasse U19 zu bewerben. Costanzo erfüllte die Limite und ging trotz der körperlichen Vorbelastung mit seinen Clubkameraden Alexander Bannwart im Doppelzweier sowie zusätzlich mit Gian-Luca Egli und dem Surseer Sebastian Ziswiler an den Start. Beide Rennen wurden eindrucksvoll gewonnen. Egli erreichte zudem im U19-Einer im hochrangigen Teilnehmerfeld mit sieben Kaderruderern den zweiten Platz im A-Final vom Sonntag. Auch der Kantonsschule Obwalden gelang bei den in die Regatta eingebetteten Mittelschulmeisterschaften ein überragender Sieg im gesteuerten Mixed Doppelvierer.

Alle angekündigten Regenschauer und Gewitter haben am Samstag einen grosszügigen Bogen um den Sarnersee gemacht. Entsprechend gut war die Stimmung und die bereits tief stehende Sonne zauberte ein Glitzern auf die Oberfläche des Sarnersees, als das letzte Rennen des Tages, der Elite-Achter der Männer sich dem Ziel näherte. In einem packenden Rennen im 7-Boote-Feld hatten die deutschen Gäste vom Starnbergersee im Ziel ihre Bugspitze vorn und feierten den Abschluss des Regattatages entsprechend.

Dann kommt das Gewitter doch noch

Der Sonntag begann viel versprechend. Während in angrenzenden Regionen wie dem Entlebuch oder dem Sempachersee bereits Starkregen und Gewitter tobten, konnte der zweite Regattatag auf dem Sarnersee bei sehr guten Wasserverhältnissen begonnen werden. Gegen 12.30 Uhr zog ein Unwetter mit Starkregen und Hagel über das Regattagelände hinweg. Da weitere Gewitterzellen angekündigt waren, entschied sich die Rennleitung zum Abbruch der Regatta.

Die erfolgreichsten Vereine stammen für einmal nicht aus der Zentralschweiz. Lausanne Sports Section Aviron führt die Rangliste mit 14 Siegen an, gefolgt vom Seeclub Stäfa mit elf Siegen.