Schwingen Auftakt der Bergfeste auf dem Stoos: Das sind die Favoriten auf den Sieg Die fünf Kantonalfeste in der Innerschweiz sind bereits wieder Geschichte. Nun locken die Berge.

Joel Wicki (oben, als Sieger gegen Urs Doppmann) zählt auch auf dem Stoos zu den Hauptfavoriten. Urs Flüeler/Keystone (Rothenburg, 29. Mai 2022)

Die Tradition will es, dass die Serie der sechs Bergkranzfeste am Sonntag mit dem Schwing- und Älplerfest auf dem Stoos eingeläutet wird. 2020 fand dieser Grossanlass infolge der Coronapandemie nicht statt und letztes Jahr als Geisterfest ohne Publikum in Ibach. Umso mehr freuen sich die Fans und die 90 Schwinger aus drei Teilverbänden auf die diesjährige Austragung in der wunderschönen Arena.

Das erste nationale Kräftemessen dürfte einen ersten Aufschluss über die Verfassung der Sägemehlathleten mit Blick auf den Saisonhöhepunkt in elf Wochen in Pratteln geben. Die aktuelle Teilnehmerliste weist 14 eidgenössische Kranzschwinger auf. Ab sofort müssen die Athleten einen Gang höher schalten, wenn sie an der Spitze mitmischen oder das Eichenlaub erobern wollen. Bei der höchst zulässigen Kranzabgabe von 16 Exemplaren ist die Messlatte wie immer sehr hoch angesetzt. Es steht schon von vornherein fest, dass einige Tenöre die Heimreise ohne den begehrten Kopfschmuck werden antreten müssen. Bergkranzfeste haben ihre eigenen Gesetze. Für die nötige Spannung und Dramatik ist in den drei Sägemehlringen ab dem ersten Duell mit Bestimmtheit gesorgt.

Berner mit Kilchberger Sieger Staudenmann

Auch wenn der gemeldete Schwingerkönig Kilian Wenger und Remo Käser durch Verletzungen fehlen werden, dürfen die Berner mit ihrer breiten Spitze nicht unterschätzt werden. Besonders gespannt ist man auf den Auftritt des Co-Siegers des letztjährigen Kilchberger-Schwinget Fabian Staudenmann. Bereits als 17-Jähriger unterstrich er sein grosses Talent mit dem Gewinn des ersten Bergfestkranzes auf dem Brünig. In dieser Saison imponierte der 1,91 m grosse und 110 kg schwere Hüne bisher mit drei zweiten Rängen an Kranzfesten.

Zu den jungen Wilden zählen aber auch der diesjährige zweifache Kranzfestsieger Michael Ledermann (21) und Adrian Walther (20). Der Routinier Matthias Aeschbacher unterstrich seine gute Verfassung an vier Kranzfesten mit lauter Spitzenklassierungen und gewann mit dem Emmentalischen erstmals auch sein Heimfest.

Die 20-köpfige Delegation aus der Nordwestschweiz hat mehrere ambitionierte «Böse» im Aufgebot. Allen voran die beiden diesjährigen Kantonalfestsieger Nick Alpiger (Solothurner) und Andreas Döbeli (Basellandschaftliches), Joel Strebel sowie die Wundertüte Patrick Räbmatter. Oder vielleicht sorgt die 21-jährige Zukunftshoffnung Adrian Odermatt nach der Schlussgangteilnahme am Baselstädtischen Schwingertag 2022 für einen weiteren Exploit.

Auf die 60 Innerschweizer wartet beim ersten nationalen Kräftemessen eine zwar sehr anspruchsvolle, aber durchaus lösbare Aufgabe. Doch ein Gästesieg ist nicht zum Vornherein auszuschliessen. Dreh- und Angelpunkt dürfte einmal mehr der dreifache Stoos-Sieger Joel Wicki sein. 2017 und 2019 dominierte der Entlebucher den Wettkampf mit je sechs Siegen nach Belieben. Letztes Jahr in Ibach reichten ihm fünf Siege und der Gestellte im vierten Duell gegen Fabian Staudenmann zu einem weiteren Triumph.

Wer klassiert sich als bester Schwyzer?

In dieser Saison beeindruckte der angehende Landwirt mit einem starken Notenblatt. Wenn die einzelnen Zahnrädchen noch besser ineinandergreifen, ist Wicki auf einer erfolgversprechenden Spur. Der Luzerner Festsieger Erich Fankhauser und der Zuger Marcel Bieri sind weitere Anwärter auf eine Spitzenklassierung.

Besonders im Element fühlen sich auf ihrem Hausberg die Schwyzer. Viele Jahre dominierten sie ihr Heimfest und feierten viele schöne Erfolge. Allein Philipp Laimbacher beendete den Wettkampf fünf Mal als Sieger, sein Bruder Adrian gewann viermal. Aber jede Erfolgsgeschichte geht einmal zu Ende. Leistungsmässig sind momentan zwei Athleten am stärksten einzuschätzen. Christian Schuler ist nach einer sechswöchigen Wettkampfabstinenz rechtzeitig zu den Grossanlässen wieder zurück. Die am Zuger zugezogene Zerrung am rechten Bein ist auskuriert. Druck hat der Rothenthurmer keinen mehr, liess er sich doch als Sieger 2009 und 2016 schon zweimal schultern.

Auf einen solchen schönen Moment wartet an seinem Heimfest Mike Müllestein. Der Zügelfachmann hat bisher zwar schon sechs Mal in Serie Kränze erobert, doch eine Schlussgangteilnahme fehlt noch. Vielleicht gelingt ihm, wie schon bei seinem Sieg am Schwyzer in Muotathal, erneut eine perfekte Leistung. Während Adrian Steinauer und Marco Ulrich schon mindestens einmal mit dem Bergfestkranz gekrönt wurden, wartet der zweifache Eidgenosse Alex Schuler auf dem Schwyzer Hausberg immer noch auf ein solches Ereignis. Auch Dario Gwerder, Stefan Kennel, Beat Kennel und Roland Kälin träumen noch davon.

